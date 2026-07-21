Así puede utilizar la IA para planificar un viaje a un buen destino con precios bajos

La inteligencia artificial se ha convertido en un herramienta de gran ayuda para miles de personas, también en turismo y en especial para quienes buscan organizar sus vacaciones sin gastar de más. Desde comparar tarifas de vuelos y hoteles hasta recomendar destinos con menor demanda y costos más bajos, estas herramientas están cambiando la forma en que los colombianos planean sus viajes.

De hecho, el Reporte de Viajes y Sostenibilidad 2026 de Booking.com revela que el 68 % de los viajeros colombianos ya utiliza inteligencia artificial durante la planificación o el desarrollo de sus viajes, una tendencia que refleja el creciente interés por tomar decisiones más informadas y aprovechar mejores oportunidades.

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La IA ayuda a encontrar mejores precios

Uno de los principales beneficios de la inteligencia artificial es su capacidad para analizar grandes cantidades de información en cuestión de segundos. Esto permite comparar precios de vuelos, hoteles y paquetes turísticos entre diferentes plataformas, identificando las opciones más económicas según las fechas y preferencias del usuario.

De acuerdo con el informe de Booking.com:



54% de los viajeros colombianos u tiliza la IA para comparar precios y ofertas.

45% la emplea para r ecibir recomendaciones sobre restaurantes, barrios y actividades poco turísticas.

37% busca tours y experiencias organizadas por operadores locales.

"Los viajeros buscan cada vez más herramientas que les permitan planificar sus viajes de forma simple y personalizada. En Booking.com seguimos impulsando nuestra visión de Connected Trip, integrando inteligencia artificial para ayudar a los viajeros a descubrir, planificar y reservar toda su experiencia desde una misma plataforma, haciendo que organizar un viaje sea cada vez más fácil", afirmó Leopoldo Pérez, regional manager para México, Caribe, Centroamérica y Colombia de Booking.com.



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Cómo usar la IA para conseguir destinos más económicos

Además de encontrar promociones, la inteligencia artificial puede ayudar a reducir significativamente el presupuesto del viaje mediante recomendaciones inteligentes. Algunas de las consultas más útiles son:



Preguntar cuáles son los destinos con mejores precios según el presupuesto disponible.

Solicitar las fechas más económicas para viajar durante el año.

Comparar el costo de diferentes ciudades o países para una misma temporada.

Pedir alternativas a destinos muy populares que ofrezcan experiencias similares por un menor costo.

Solicitar recomendaciones de alojamiento económico con buenas calificaciones.

Buscar rutas de transporte más eficientes y económicas.

También es posible pedir que la IA diseñe un itinerario ajustado a un presupuesto específico, incluyendo hospedaje, alimentación, transporte y actividades.