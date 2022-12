La NASA revela los primeros detalles del objeto celeste más lejano explorado

La NASA reveló los primeros detalles concretos del objeto celeste más lejano jamás explorado por la Humanidad, Ultima Thule,Antes de esta misión, el equipo liderado por el científico Alan Stern,Sin embargo, el científico de la Universidad Johns Hopkins, Hal Weaver,, aún de muy baja resolución.aclaró Weaver en una rueda de prensa convocada tras recibir la primera señal de New Horizons después de completar la misión.Según Weaver,Por su parte, Stern aclaró en esa conferencia de prensa que las imágenes pancromáticas de más alta resoluciónEl líder de la misión aprovechó para felicitar la labor de todos los integrantes del equipo de New Horizons,"El equipo de New Horizons hace que parezca fácil.dijo Stern, que anunció que empezarán a escribir el primer artículo científico sobre la misión esta misma semana.Ultima Thule, que fue el nombre elegido por el público en una convocatoria de la NASA para nombrar al objeto conocido hasta ese momento como 2014 MU69,Pese a que el sobrevuelo a ese asteroide rocoso ocurrió a medianoche a una distancia de unos 3.500 kilómetros del objeto

, la primera señal de New Horizons después de completarlo llegó a las 10.30 hora local (15.30 GMT) a la Estación de Rastreo de la Red del Espacio Profundo, situada en Madrid.

Esto sucede porque Ultima Thule se encuentra a 6 horas y 7 minutos luz de la Tierra,de apenas 30 kilómetros de diámetro.De acuerdo a los últimos hallazgos, los científicos consideran que esa rotación duran entre 15 y 30 horas, a falta de más datos para confirmar esta hipótesis.Preguntada sobre si New Horizons ha cumplido con las expectativas de la misión, la jefa de operaciones,No obstante, Stern no pudo certificar con total seguridad que las cámaras del aparato estuvieranaunque comentó que eso se conocerá en los próximos días.Después de que se hiciera oficial que New Horizons había completado con éxito el sobrevuelo, el jefe de la NASA, Jim Bridenstine celebró que la agencia espacial estadounidense, junto a sus colaboradores en esta misión,Ultima Thule está ubicado en una de las regiones más remotas del Sistema Solar, conocida como el cinturón de Kuiper,La nave New Horizons estuvo seis meses de hibernación hasta junio de 2018Los científicos y astrónomos a cargo de esta misión esperan que la información que recabe New Horizons ayude a entender mejor