Las fallas que se cometen con el wifi en casa y que dejan abierta la puerta a ciberataques

Colombia se encuentra entre los cinco países con mayor cantidad de ciberataques en América Latina, una situación que prende las alarmas sobre la seguridad de las redes wifi en los hogares. Según el Informe de Ciberamenazas 2025 de la compañía Fortinet, en el país se han detectado más de 37 millones de intentos de ataques informáticos, muchos de ellos aprovechando errores básicos en las redes domésticas.

Uno de los principales problemas, según expertos en seguridad digital, es que cada vez más dispositivos están conectados al mismo wifi de la casa. Cámaras de seguridad, televisores inteligentes, asistentes virtuales, celulares, computadores e incluso electrodomésticos con acceso a internet comparten la misma red, lo que aumenta el riesgo de exposición. Olga Patricia Miranda Gómez, docente de Ingeniería de Sistemas de UNICOC, advirtió que si uno de esos equipos tiene una falla de seguridad, toda la red doméstica puede quedar vulnerable ante ciberdelincuentes.

Entre las fallas más frecuentes están:

Mantener las contraseñas predeterminadas del router

Usar claves débiles

No actualizar el firmware del dispositivo

Descargar archivos desde páginas poco confiables.

También preocupa el crecimiento de los dispositivos IoT, como bombillos, enchufes y timbres inteligentes, ya que muchos cuentan con sistemas de protección limitados y pueden convertirse en la puerta de entrada para intrusos informáticos. A esto se suman ataques de phishing y suplantación de identidad, en los que delincuentes envían enlaces falsos para robar información personal y bancaria.

Los expertos recomiendan que la seguridad de la red comience desde el primer momento en que se instala el servicio de internet. Cambiar el usuario y la contraseña del router, crear claves largas y complejas, activar protocolos de cifrado WPA2 o WPA3 y mantener actualizado el software del equipo son algunas de las medidas más importantes. Además, se aconseja crear redes separadas para invitados y evitar conectar todos los dispositivos a una misma red sin segmentación, ya que si uno resulta comprometido, los demás también pueden verse afectados.



Alertas para actuar

También existen señales que pueden indicar que una red wifi fue vulnerada. Entre ellas están la lentitud repentina del internet, desconexiones frecuentes, luces del router parpadeando sin razón aparente, cambios inesperados en la configuración o la presencia de dispositivos desconocidos conectados. Por eso, especialistas recomiendan adoptar hábitos de seguridad como activar la verificación en dos pasos, no abrir enlaces sospechosos y apagar equipos que no estén en uso.

