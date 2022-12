Legislación colombiana está en pañales en lucha contra ‘porno venganza’: experta

Colombia efectivamente tiene una ley de delitos informáticos que penaliza el acceso abusivo a sistemas informáticos y violación de datos personales, pero la legislación nacional no tiene una ley específica en materia de ‘porno venganza’, como sí ocurre en Inglaterra, donde esta práctica “está tipificada como violación. Hay países que lo entienden desde esa connotación debido a la violencia que le genera a la mujer el hecho de tener videos e imágenes implícitas en Internet”.

Por lo general, tras la publicación de estos contenidos la persona implicada recibe matoneo cibernético y acoso, “además de todo el escarnio público que genera tener ese tipo de imágenes y videos andando en la web”.

Balanta también dio a conocer que en Colombia se han dado muchos casos de ‘porno venganza’ derivados de la práctica de ‘sexting’, cada vez más común entre parejas.

“Esa no es una práctica ilegal, pero cuando se separan o ya no son amigos y una persona sube a la web esas fotos y videos sin el consentimiento del otro, lo convierte en algo vengativo. Jurídicamente no sería hablar de vengativo, sino no consentido, porque se presume que todo lo que tenga mi imagen debe tener mi consentimiento para ser divulgado”, finalizó.