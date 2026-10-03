Los relojes inteligentes pueden prevenir problemas cardíacos: esto debe tener en cuenta

La tendencia de utilizar smartwatch o relojes inteligentes ha crecido y, junto con ella, las aplicaciones y servicios de estos dispositivos que buscan ofrecer herramientas para el monitoreo de la salud. Entre sus funciones se encuentran los electrocardiogramas y sistemas de seguimiento relacionados con enfermedades como la diabetes, integrados en estos dispositivos.

Ante ello, el doctor Giovanni de la Cruz, jefe del servicio de Medicina Cardiovascular de las clínicas del Country y La Colina, habló con Blu Radio sobre qué tan confiables son estos dispositivos.

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De acuerdo con el experto, el uso de estos wearables puede arrojar datos fiables. Sin embargo, resaltó que no son herramientas de diagnóstico, pues este todavía depende de la valoración médica. “Nos dan información que nos puede ayudar no solo a los pacientes, sino a los médicos para detectar enfermedades tempranamente que no sean percibidas por los pacientes”, afirmó De la Cruz.

El médico recomienda tener en cuenta la información que proporcionan estos dispositivos y no tomarla a la ligera, pues pueden alertar de manera temprana sobre algunos síntomas. Sin embargo, aclaró que “es muy importante que estos son dispositivos de ayuda, mas no diagnósticos”.



Ante ello, varias marcas han incorporado servicios de salud en sus wearables, entre ellas Apple, Samsung y Huawei. Esta última también ha integrado funciones que buscan cuidar el corazón.

Huawei Watch D3 Huawei Global

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Relojes inteligentes ayudan a detectar problemas de salud

Huawei ha incorporado funciones de monitoreo de salud en sus nuevos smartwatch, como el GT 7 Pro y el Watch D, y ha señalado la utilidad de estos dispositivos para realizar seguimiento a diferentes aspectos relacionados con la salud y el bienestar.

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Carlos Morales, PR Director de Huawei en Latinoamérica, señaló que contar con estas herramientas puede contribuir al seguimiento de algunas condiciones de salud. “En América Latina tenemos una incidencia muy alta de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades relacionadas con hipertensión, que a su vez también pueden estar o no relacionadas con diabetes”.

Teniendo en cuenta estos factores de riesgo, especialmente en adultos mayores, Huawei ha incorporado un sistema de monitoreo compartido. Morales explicó que “el monitoreo remoto de personas es uno de los temas fundamentales sobre condiciones de hipertensión o condiciones clínicas que pueden agudizarse rápidamente”.

Los relojes de la marca también cuentan con recordatorios y actividades dirigidas a combatir el sedentarismo, en línea con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y acciones de gobiernos para prevenir enfermedades relacionadas con este factor.

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Huawei GT 7 PRO Cortesía Huawei

Huawei presenta nuevos relojes en Colombia

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El pasado martes 29 de septiembre, Huawei presentó oficialmente una serie de dispositivos que incluyen funciones relacionadas con el deporte y el monitoreo de la salud.

Huawei Watch GT 7 Pro

Está orientado a actividades deportivas y al monitoreo avanzado de la salud a través de su nuevo estudio de riesgo de diabetes. Cuenta con una combinación de titanio, nanocerámica y una pantalla AMOLED de 3.000 nits. Además, incorpora una batería con una duración de hasta 21 días.

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Huawei Watch 6 Pro

Este modelo integra tecnología eSIM, pagos móviles sin contacto y cristal de zafiro. Está diseñado para ofrecer conectividad desde la muñeca sin depender del teléfono inteligente para algunas funciones.

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Huawei Watch D3

Este dispositivo incorpora funciones de monitoreo de la presión arterial y está orientado al seguimiento de indicadores relacionados con la salud durante las actividades diarias.