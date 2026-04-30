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Más de 3.5 millones de nuevos hogares rurales cuentan con internet según el Dane

Tras tres años de expansión, la conectividad rural subió del 32% al 56,9%. Según la última Encuesta de Calidad de Vida del DANE, el país alcanzó un máximo histórico de 73,9% de hogares conectados.

Módem de internet_Imagen FX.jpg
Módem de internet
Foto: referencia, Imagen FX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

Según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del Dane, 3,5 millones de nuevos hogares tienen la posibilidad de acceder a internet, lo que equivale a integrar a más de 10 millones de personas a la economía y comunicación digital. Este incremento de 73,9% de hogares con acceso a internet fijo o móvil que equivalen a 14,4 puntos porcentuales a nivel nacional reflejan un cierre progresivo de la brecha tecnológica en Colombia.

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En el caso de San Andrés, en tres años escaló desde la posición 22 hasta liderar el ranking nacional de conectividad con 9 de cada 10 hogares conectados. Otros departamentos como Guaviare también mostraron un buen avance, subiendo 12 puestos en la categoría, mientras que zonas como Cauca, Magdalena y Putumayo van consolidando su infraestructura.

A través de iniciativas como las "Juntas de Internet", las propias comunidades han pasado a autogestionar el servicio en regiones apartadas como el Catatumbo y la Guajira. Actualmente, existen 387 juntas activas que proveen internet a más de 20.000 familias bajo un esquema de gobernanza local.

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Módem de internet
Foto: Grok, referencia

Finalmente, con el 91,9% de la población utilizando teléfonos móviles, el enfoque ahora estará guiado hacia la formación técnica, pues según el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) cerca de un millón de personas han participado en programas de capacitación en inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad; el objetivo para 2026 será que la infraestructura se traduzca en una herramienta de productividad y desarrollo económico para las regiones más remotas del país .

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