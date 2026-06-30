"Modelo como Servicio": la apuesta de Huawei Cloud para acercar la IA a empresas colombianas

El costo de procesar grandes volúmenes de datos y la dificultad técnica para integrar distintos modelos de software siguen siendo, hoy, las principales barreras que enfrentan las empresas para incorporar inteligencia artificial en sus operaciones diarias. Sobre ese problema, compartido por buena parte del tejido empresarial latinoamericano, se mueve la más reciente apuesta de Huawei Cloud en la región.

La compañía lanzó una plataforma bajo el esquema de Modelo como Servicio (MaaS), que integra herramientas como DeepSeek y GLM con actualizaciones disponibles el mismo día de su lanzamiento internacional. El portafolio abarca desde infraestructura física de servidores hasta interfaces de programación de aplicaciones (API) compatibles con entornos de desarrollo ya utilizados por la industria.

BLU Radio. Huawei / Foto: AFP Zhao xiaojun/Imaginechina

El modelo aprovecha la capacidad de procesamiento ociosa en otras zonas horarias para reducir tarifas, mediante un esquema de precios por tokens que, según la compañía, podría disminuir la inversión en procesamiento entre un 50 % y un 80 % frente a esquemas tradicionales.

Mark Chen, CEO de Huawei Cloud para América Latina, señaló que el esquema permite a las organizaciones no depender de un único proveedor de algoritmos, lo que abre la posibilidad de combinar distintas herramientas según la tarea: automatización de procesos, análisis de datos comerciales, procesamiento de documentos o atención al cliente, en sectores como manufactura, servicios financieros y comercio minorista. "Al eliminar la necesidad de grandes inversiones iniciales y simplificar la integración a través de API, las empresas pueden acelerar la adopción de IA mientras mantienen la eficiencia de costos y el control operativo", afirmó Chen.



El servicio ya está disponible a través del portal de Huawei Cloud. A esto se sumará, a partir de mayo de 2026, un programa de incentivos económicos de tres meses pensado para acompañar el despliegue técnico entre socios de negocio, desarrolladores y clientes de la región.

La iniciativa se inscribe en una disputa más amplia entre proveedores de nube por captar a empresas latinoamericanas que aún evalúan cómo adoptar IA generativa sin asumir los costos de infraestructura propia, un debate donde el acceso, más que la sofisticación técnica, parece marcar la diferencia.