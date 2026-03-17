En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Liquidación de EPS
Zulma Guzmán
Guerra en Irán
Indígenas de Medellín

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Mujer de Soacha perdió todos sus ahorros por culpa de un video de 'Shakira'

Mujer de Soacha perdió todos sus ahorros por culpa de un video de 'Shakira'

La imagen de Shakira promocionando una supuesta inversión llevó a la mujer a caer en la trampa

Publicidad

Publicidad

Publicidad