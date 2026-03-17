La inseguridad está por todos lados, no solamente en las calles, sino que desde la casa también puede quedarse sin sus ahorros, hecho que le pasó a una profesora de Soacha, Cundinamarca, quien perdió todos sus ahorros por un video que aparentemente parecía real.

La imagen de Shakira promocionando una supuesta inversión llevó a la mujer a caer en la trampa. Detrás del anuncio había inteligencia artificial, así como una red de estafas que enciende las alarmas sobre fraudes digitales en el país.



Mujer de Soacha perdió todos sus ahorros por culpa de un video de Shakira

Shakira en concierto // Foto: AFP

El caso tiene como protagonista a Dina Marcela Álvarez, una mujer de 37 años que encontró el video en Facebook. En la grabación, la artista barranquillera hablaba de una plataforma de criptomonedas con aparentes beneficios económicos. La escena, convincente y bien producida, la llevó a confiar. “Dije: ‘No, pues si Shakira hizo eso, yo con tan poco también puedo hacerlo’”, relató.

Tras registrarse, fue contactada por supuestos asesores que la guiaron en el proceso. La primera transferencia fue de un millón de pesos, con la promesa de duplicar el dinero en poco tiempo. La plataforma mostraba cifras en aumento, lo que reforzó la sensación de que todo marchaba bien.



Así operó la estafa con inteligencia artificial

Lo que parecía una inversión segura terminó siendo un engaño estructurado. El sistema simulaba ganancias irreales y, cuando la víctima intentó retirar el dinero, comenzaron las exigencias de nuevos pagos para “liberar” los fondos.



El mecanismo, según se ha identificado, suele repetirse:



Videos falsos con figuras públicas generados con IA

Contacto inmediato tras el registro

Ganancias simuladas dentro de la plataforma

Solicitudes de más dinero para retirar fondos

“Todo lo que yo había invertido se perdió”, afirmó la mujer al confirmar que ya no había forma de recuperar su dinero. Los responsables dejaron de responder y desaparecieron.



Estafas digitales en Colombia van en aumento

Las autoridades han advertido que este tipo de fraude viene creciendo con fuerza. El uso de inteligencia artificial permite crear videos cada vez más creíbles, lo que facilita engañar incluso a personas con experiencia digital. Desde la Policía Nacional de Colombia, a través de su Centro Cibernético, han alertado sobre miles de incidentes recientes relacionados con delitos informáticos.

Este caso no solo deja en evidencia la sofisticación de las estafas, sino también la necesidad de desconfiar de promesas de dinero fácil. La presencia de celebridades en supuestas inversiones, lejos de ser garantía, se ha convertido en una herramienta de los ciberdelincuentes para captar víctimas.