Netflix duplicó sus ganancias en 2018: alcanzó 1.211 millones de dólares

La multinacional estadounidense de entretenimiento Netflix anunció este jueves que en su año fiscal 2018 obtuvo unos beneficios de 1.211 millones de dólares, más del doble de los 558 millones logrados en el ejercicio anterior.

Los accionistas de la empresa con sede en Los Gatos (California, EE.UU.) obtuvieron entre enero y diciembre pasados 2,68 dólares por título, frente a los 1,25 ganados en 2017.

Publicidad

En cuanto a los ingresos anuales, Netflix facturó en 2018 15.794 millones de dólares, también sustancialmente por encima de los 11.692 ingresados entre enero y diciembre de 2017.

El resultado bruto de explotación de la plataforma de contenidos digitales durante el pasado año fue de 1.605 millones, mientras que la compañía incrementó su deuda a

largo plazo de los 6.499 millones con los que cerró su ejercicio fiscal 2017 a los 10.360 de la actualidad.

Vea también: ¿Subirán o no los precios de Netflix en Colombia?

En lo referente al cuarto y último trimestre del año, el que más seguían hoy los analistas en Wall Street, la firma que dirige Reed Hastings ganó 134 millones de dólares en los últimos tres meses de 2018, por debajo de los 186 logrados en el mismo período del año anterior y facturó 4.200 millones, también por debajo del cuarto trimestre de 2017.

Netflix cerró 2018 con 139 millones de suscriptores en todo el mundo (58,5 millones de ellos en EE.UU.) y experimentó un crecimiento de más de 20 millones de clientes en el mercado internacional (6 millones más en EE.UU.).

Publicidad

Los resultados se publicaron hoy después de que el pasado 15 de enero la compañía anunciase que incrementará sus precios de suscripción entre un 13 y un 18 % en varios de los mercados en los que opera, entre ellos EE.UU. y varios países latinoamericanos y caribeños.

Entre los contenidos más bien acogidos por el público el pasado año, la firma de Los Gatos destacó "Bird Box", "Dumplin'", "The Christmas Chronicles", "Roma" del mexicano Alfonso Cuarón, "22 July", "Private Life" y "The Ballad of Buster Scruggs" de los hermanos Coen.

Publicidad

Los resultados de Netflix, especialmente los relativos al cuarto trimestre y al incremento de suscripciones, quedaron por debajo de lo que los principales analistas financieros habían previsto, lo que hizo que las cuentas tuviesen una fría acogida en Wall Street.

Así, en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de los mercados en Nueva York, las acciones de la compañía estadounidense se dejaban un 2,08 % hasta los 346,44 dólares por título.