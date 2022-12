Nunca perdí la fe, esperamos hasta último minuto: Falcao tras llegar al United

El delantero colombiano Radamel Falcao entregó este martes sus primeras declaraciones como nuevo jugador del Manchester United. ( Lea también: ¡Es oficial! Falcao es nuevo jugador del Manchester United ).

El samario aseguró que estuvo esperando este momento durante muchos años y que pese a la larga y difícil la jornada, nunca perdió la fe. (Vea también: Los memes que inundaron las redes tras el novelón del traspaso de Falcao García ).

Además, ‘El Tigre’ se declaró emocionado por jugar bajo la dirección técnica de Louis van Gaal, a quien calificó como un muy buen entrenador. Al tiempo, aseguró que llega a los ‘Diablos Rojos’ con la intención de hacer lo mejor para el equipo, para el técnico holandés y para los patrocinadores.

"Tengo muchas ganas de trabajar con Louis van Gaal y dar mi aporte en los éxitos del equipo", dijo Falcao García tras confirmarse la noticia.

“Gracias Dios. Oficialmente jugador de @ManUtd // Thanks god!!! Happy to be Man U. player”, escribió 'El Tigre' a través de Twitter.

Por su parte, el técnico del equipo Louis van Gaal manifestó que "cuando un jugador del calibre de Falcao está disponible, es una oportunidad que no se puede desperdiciar".

Cabe recordar que Falcao viene de vestir la camiseta del Monaco de Francia donde firmó el 31 de mayo de 2013, por una cifra cercana a los 63 millones de euros.

El nombre de Falcao se relacionó con Real Madrid, Manchester City o Arsenal, pero el destino final del exfutbolista del Oporto y el Atlético de Madrid fue finalmente el Manchester United del entrenador holandés Louis Van Gaal.