OMS abrirá grupo de investigación tras caso de bebés modificados en China

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció hoy que expertos del organismo investigarán implicaciones éticas, sociales y de seguridad que puede entrañar el nacimiento de bebés modificados genéticamente, a raíz del reciente caso anunciado en China.

"La modificación genética es un asunto grave (...) que no puede practicarse sin estándares claros que cubran las ramificaciones éticas, sociales y de seguridad, por eso el Gobierno chino anunció que lo investigaría y cerró el proyecto", destacó Tedros en rueda de prensa.



La investigación paralela que se llevará a cabo en el seno de la OMS "deberá involucrar a los Estados miembros y a académicos, y ha de ser muy transparente", subrayó el doctor etíope.



"No deberíamos actuar en genética sin entender sus posibles consecuencias involuntarias", añadió en la rueda de prensa celebrada en la sede de la OMS en Ginebra.



El pasado 26 de noviembre el científico chino He Jiankui causó conmoción mundial al asegurar que había creado los primeros bebés genéticamente modificados del mundo, aplicando en dos gemelas la técnica de edición genética CRISPR/Cas9.



El Gobierno del país asiático anunció poco después una inmediata investigación del proyecto del científico y amenazó con posibles medidas legales contra un caso que en opinión de la Comisión Nacional de Salud de China violaba las regulaciones nacionales.



He defendió su presunta innovación con el argumento de que puede ayudar a aumentar la resistencia de recién nacidos a enfermedades como la malaria, algo que hoy desestimó el doctor Tedros, reconocido especialista en la lucha contra esta enfermedad.



"No digo que podamos buscar métodos adicionales, pero no deberíamos minusvalorar los que ya tenemos actualmente en busca de una panacea", afirmó el director general de la OMS.

