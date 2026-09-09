OpenAI asegura haber encontrado la solución a uno de los problemas más profundos de las matemáticas

OpenAI asegura haber alcanzado un hito histórico en inteligencia artificial y matemáticas: un modelo interno de la compañía habría encontrado una solución al problema de existencia y suavidad de las ecuaciones de Navier-Stokes, uno de los siete Problemas del Milenio. El anuncio, realizado el 8 de septiembre, sostiene que el sistema llegó al resultado después de unas 88 horas de trabajo computacional.

El supuesto avance, sin embargo, quedó rápidamente rodeado de controversia. Los matemáticos Tristan Buckmaster, de la Universidad de Nueva York, y Levent Alpöge, investigador de Anthropic, cuestionaron la originalidad del trabajo de OpenAI y sostienen que la compañía pudo haberse beneficiado de investigaciones en las que ambos llevaban cerca de un año trabajando.

La disputa ha abierto un debate sobre la autoría, el uso de datos y los límites éticos de la inteligencia artificial aplicada a la investigación científica.

¿Qué son las ecuaciones de Navier-Stokes?

Las ecuaciones de Navier-Stokes describen el movimiento de fluidos como el agua y el aire. Su aplicación abarca áreas como la aerodinámica, la meteorología, la ingeniería y el estudio del flujo sanguíneo.



El desafío matemático consiste, en términos generales, en determinar si las soluciones de estas ecuaciones tridimensionales pueden mantenerse regulares o si, bajo determinadas condiciones, pueden desarrollar una singularidad en un tiempo finito.

El problema forma parte de los siete Problemas del Milenio establecidos por el Clay Mathematics Institute en 2000. Cada uno tiene asociado un premio de un millón de dólares para una solución que cumpla los criterios establecidos por el instituto.

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OpenAI dice que su IA encontró una solución en 88 horas

Según OpenAI, su sistema interno consiguió demostrar que las ecuaciones de Navier-Stokes pueden desarrollar una singularidad en tiempo finito. La empresa presentó el resultado como un avance importante en la capacidad de la inteligencia artificial para realizar investigación matemática de alto nivel.

La compañía asegura que el trabajo fue realizado por un sistema de inteligencia artificial y posteriormente presentó una demostración técnica y una formalización en Lean, un sistema que permite verificar formalmente pruebas matemáticas.

El anuncio supone un cambio significativo en la investigación matemática asistida por IA: hasta ahora, los modelos habían demostrado capacidad para resolver problemas complejos, pero el caso de Navier-Stokes representa un desafío de una escala considerablemente mayor.

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Matemáticos cuestionan la autoría del hallazgo

La celebración del anuncio quedó opacada por las acusaciones de Tristan Buckmaster y Levent Alpöge.

Buckmaster afirmó que ambos llevaban meses trabajando en una estrategia relacionada con el problema de Navier-Stokes y que habían utilizado herramientas de inteligencia artificial, entre ellas Codex de OpenAI y Claude de Anthropic, durante su investigación.

El matemático sostiene que OpenAI conoció los avances de su equipo antes de anunciar su propio resultado y que posteriormente presentó una solución basada en una ruta de investigación similar.

La acusación, no obstante, no equivale a una prueba de plagio. Buckmaster ha reconocido que no ha visto la demostración interna de OpenAI y que tampoco puede confirmar que los datos de sus sesiones fueran utilizados para entrenar el modelo.

OpenAI niega haber utilizado directamente las investigaciones

OpenAI ha rechazado las acusaciones de haber accedido de manera indebida a información privada de los investigadores. La compañía sostiene que su resultado fue obtenido de forma independiente.

La empresa, sin embargo, no ha podido descartar completamente que información desidentificada pudiera haber influido en sus modelos, un punto que alimenta el debate sobre cómo deben manejarse los datos utilizados por herramientas de inteligencia artificial durante investigaciones científicas.

La controversia plantea una pregunta cada vez más relevante: si un investigador utiliza una herramienta de IA para desarrollar una investigación y posteriormente la empresa que creó esa herramienta produce un resultado relacionado, ¿quién tiene derecho al reconocimiento por el descubrimiento?

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La prueba todavía debe superar el escrutinio matemático

Aunque OpenAI ha publicado su trabajo técnico y una formalización en Lean, el anuncio no significa automáticamente que el resultado haya sido aceptado como solución oficial del Problema del Milenio.

La comunidad matemática deberá analizar la demostración y determinar si cumple con los requisitos necesarios para considerar resuelto el problema planteado por el Clay Mathematics Institute. La revisión independiente será especialmente relevante en este caso debido a las dudas sobre la originalidad y la procedencia de las ideas utilizadas.

El episodio representa así un doble desafío para OpenAI: demostrar que su inteligencia artificial puede resolver uno de los problemas matemáticos más difíciles de la historia y, al mismo tiempo, despejar las dudas sobre la independencia y autoría de ese resultado.