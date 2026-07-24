Paso a paso para activar el control parental y proteger a sus hijos

Actualmente, los niños y adolescentes interactúan constantemente con diversos dispositivos y es que el uso de la tecnología se convirtió en un factor del día a día, pues es útil para estudiar, investigar, jugar e interactuar con otras personas.

Los televisores inteligentes, celulares, tabletas y consolas son una parte integral de la rutina diaria de los menores; sin embargo, este acceso masivo a la información conlleva retos significativos en materia de seguridad digital que los padres y cuidadores deben tener en cuenta en todo momento.

A pesar de que la gran mayoría de los dispositivos modernos cuentan con robustas herramientas de protección integradas, una proporción considerable de familias aún no las aprovecha para fortalecer la seguridad de los menores en casa.

Cómo activar el control parental para proteger a los niños

Activar estas funciones no solo ayuda a prevenir el acceso a material inadecuado, sino que también contribuye a un desarrollo saludable al permitir que la tecnología se adapte a cada etapa del crecimiento.

Activar el control es un proceso accesible para cualquier usuario. La mayoría de los fabricantes incorporan estas opciones directamente en el menú de configuración de sus equipos.

Solo debe ir a la opción Configurar el control parental, un proceso sencillo que toma pocos minutos y puede transformar radicalmente la experiencia digital de los hijos. Desde esa sección, los padres pueden establecer contraseñas o códigos PIN, delimitar los rangos de edad permitidos y administrar los horarios de conexión de manera personalizada.

Uso de celular niños pequeños Foto: AFP

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Existen seis funciones esenciales que todo padre de familia debería conocer y aplicar:



Restricción de contenidos por edad: esta función permite bloquear series, películas, videojuegos o aplicaciones que no sean aptos para la madurez del menor, utilizando las clasificaciones oficiales de contenido. Gestión de tiempos y límites de uso: es fundamental definir horarios específicos y límites de tiempo diarios. Esto ayuda a mantener un equilibrio necesario entre el ocio digital, el descanso y las responsabilidades escolares o familiares. Creación de perfiles infantiles: las plataformas de streaming y video ofrecen perfiles diseñados específicamente para niños, los cuales muestran contenido seleccionado y recomendaciones adaptadas a sus intereses. Bloqueo de compras y descargas: para evitar cargos inesperados, es vital activar contraseñas o sistemas de autenticación que impidan realizar transacciones económicas dentro de juegos o aplicaciones sin supervisión. Supervisión periódica de aplicaciones: revisar qué herramientas tienen instaladas los menores permite verificar los permisos que estas solicitan y asegurar que su propósito sea constructivo y seguro. Filtros de navegación segura: los buscadores y navegadores cuentan con filtros de seguridad que reducen la exposición involuntaria a contenido sensible o peligroso durante las búsquedas en internet.

Iniciativas de diferentes marcas, como Alkomprar, buscan precisamente fomentar que las familias aprovechen estas capacidades técnicas para que la tecnología sea una herramienta de progreso y no un riesgo.