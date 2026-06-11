Ni cierres ni costuras: nueva tecnología de fajas revoluciona el mercado y desplaza a tradicionales

Las fajas y prendas de compresión están pasando por una transformación gracias a las nuevas tecnologías textiles. Entre las tendencias que más fuerza han ganado se encuentra la moda seamless, un sistema de confección que elimina las costuras laterales y los bordes gruesos para ofrecer prendas más cómodas, discretas y adaptables al cuerpo.

El crecimiento de esta tendencia se ve en el mercado, pues, de acuerdo con cifras del sector, las fajas y prendas de compresión seamless impulsaron un aumento del 7 % en el segmento de control durante 2025, convirtiéndose en uno de los nichos con mayor dinamismo dentro de la industria de la moda.

¿Qué tienen de diferente estas nuevas fajas?

La principal diferencia frente a las fajas tradicionales está en su fabricación. Mientras los modelos convencionales suelen incorporar costuras, cierres y estructuras más rígidas, las prendas con la tecnología mencionada son elaboradas en una sola pieza o con un número mínimo de uniones, lo que permite una mejor adaptación al cuerpo y una sensación similar a una segunda piel.



Este cambio también se debe a una modificación en los hábitos de consumo. Las prendas de control dejaron de estar asociadas únicamente a ocasiones especiales o procesos posoperatorios y pasaron a formar parte del uso cotidiano. Actualmente, son usadas para actividades laborales, deportivas y para el día a día por personas que buscan comodidad sin renunciar al soporte y moldeo corporal.

Frente a lo anterior, Leidy Grisales, CEO de Entallarte, explicó que los consumidores están priorizando prendas que ofrezcan compresión equilibrada y discreción, evitando que se marquen bajo la ropa o generen molestias por el roce constante con la piel.

Mujer usando una faja. Foto: Freepik.

La comodidad es lo que buscan los consumidores

Publicidad

Otra de las características de este nuevo modelo de fajas es la posibilidad de incorporar diferentes niveles de soporte directamente en el tejido. De acuerdo con la compañía, “esto permite distribuir la presión de forma estratégica sobre distintas zonas del cuerpo sin necesidad de recurrir a estructuras más rígidas o incómodas”.

La evolución de esta tecnología también ha llevado a una mayor sofisticación de la industria textil colombiana. Según la empresa, “los fabricantes han apostado por tejidos elásticos de alto desempeño que combinan materiales como poliamida y elastano para mejorar la adaptación y el confort de las prendas”.

Además, el auge de las prendas sin costuras ya no se limita a la ropa interior o de control. La tecnología seamless ha comenzado a expandirse hacia categorías como bodies, licras y ropa deportiva, lo que amplía las posibilidades de uso y abre nuevas oportunidades para la industria.

Publicidad

De acuerdo con la compañía, “el crecimiento de esta tendencia coincide con un momento favorable para el sector de la moda en Colombia. Durante los primeros meses del año, el gasto de los hogares en este segmento registró un aumento del 8,13 %, reflejando una mayor demanda de prendas que combinan funcionalidad, comodidad e innovación”.

A nivel internacional, el mercado de prendas sin costuras también mantiene una tendencia positiva. Según datos citados por la empresa, “las proyecciones indican que este segmento alcanzará un valor cercano a los 4.800 millones de dólares para 2035, impulsado por consumidores que buscan soluciones cada vez más cómodas y versátiles para el uso diario”.