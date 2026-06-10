¿Busca un embarazo? La edad y otros factores que pueden influir en la fertilidad

Para muchas personas, la decisión de tener hijos llega acompañada de ilusión y expectativas. Sin embargo, cuando el embarazo tarda más de lo esperado, comienzan las preguntas: ¿es normal?, ¿debería preocuparme?, ¿cuándo es necesario acudir a un especialista?

En el marco del Día Mundial de la Fertilidad, expertos hacen un llamado a visibilizar una conversación que suele darse tarde. Comprender cómo funciona la fertilidad, cuáles son los factores que la afectan y qué opciones existen actualmente puede marcar una diferencia importante para quienes desean formar una familia o preservar sus posibilidades reproductivas para el futuro.

“Gracias a los avances en medicina reproductiva, hoy contamos con diferentes herramientas diagnósticas y tratamientos para acompañar a las personas que enfrentan dificultades para lograr un embarazo. Lo más importante es consultar a tiempo para identificar el abordaje más adecuado para cada caso”, aseguró Jenny Deschamps, coordinadora nacional de Fertilidad de Profamilia.

Blu Radio YUICHI YAMAZAKI/AFP

La edad es uno de los factores más determinantes

Aunque muchas personas desconocen el impacto que tiene el paso del tiempo sobre la capacidad reproductiva, la edad continúa siendo uno de los principales factores asociados con la fertilidad.



Los especialistas explican que las probabilidades de lograr un embarazo pueden disminuir progresivamente con los años. Sin embargo, este no es el único elemento que influye en la salud reproductiva.

Cada vez más personas optan por realizar consultas preventivas incluso antes de iniciar la búsqueda de un hijo. Estas valoraciones permiten conocer el estado de la fertilidad, resolver inquietudes y recibir recomendaciones ajustadas a las necesidades de cada proyecto de vida.

Otros factores que pueden afectar la fertilidad

La capacidad reproductiva también puede verse impactada por diversas condiciones médicas, antecedentes personales y hábitos de vida. Entre los factores que los especialistas consideran relevantes se encuentran:



Ciclos menstruales irregulares.

Antecedentes de endometriosis.

Síndrome de ovario poliquístico.

Cirugías reproductivas previas.

Alteraciones hormonales.

Algunas enfermedades que afectan el sistema reproductivo.

Historial reproductivo de la persona o la pareja.

Identificar estas condiciones de manera temprana puede facilitar el acceso a diagnósticos oportunos y tratamientos adecuados.

Mujer en estado de gestación Foto: generada con Image fx

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¿Cuándo es momento de consultar a un especialista?

Una de las dudas más frecuentes entre quienes buscan un embarazo es cuánto tiempo esperar antes de solicitar ayuda médica.

En términos generales, se considera infertilidad cuando una persona o pareja no logra un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales frecuentes sin utilizar métodos anticonceptivos.

No obstante, los expertos recomiendan acudir antes a un servicio de fertilidad cuando existen antecedentes médicos que podrían afectar las probabilidades de concepción o cuando la edad se convierte en un factor importante.

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Los especialistas insisten en que una consulta temprana no significa necesariamente que exista un problema de fertilidad. En muchos casos, simplemente permite aclarar dudas, conocer el estado de la salud reproductiva y tomar decisiones informadas con mayor tranquilidad.

Los avances de la medicina reproductiva han ampliado significativamente las opciones para quienes enfrentan dificultades para concebir.

Actualmente, los tratamientos pueden incluir desde seguimiento médico especializado y procedimientos de baja complejidad hasta técnicas de reproducción asistida como:



Inseminación intrauterina.

Fertilización in vitro (FIV).

Inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI).

Asimismo, las personas que desean posponer la maternidad o la paternidad cuentan con alternativas para preservar su fertilidad mediante la congelación de óvulos o espermatozoides.

Estas herramientas pueden responder a decisiones personales, tratamientos médicos o cambios en los proyectos de vida, permitiendo mantener abiertas las posibilidades reproductivas para el futuro.

Aunque no siempre ocupa un lugar central en las conversaciones sobre salud, las dificultades para lograr un embarazo son una realidad para miles de personas y parejas.

La buena noticia es que hoy existen más herramientas diagnósticas, tratamientos especializados y equipos médicos capacitados para comprender cada caso de manera individual y ofrecer soluciones acordes con las necesidades de cada paciente.

Por eso, los expertos coinciden en que informarse, resolver dudas y buscar orientación a tiempo puede ser un paso clave para quienes desean convertirse en padres o simplemente conocer mejor su salud reproductiva.