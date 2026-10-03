¿Pospone la alarma una y otra vez? Esta app gratuita le pone un reto para despertarse

Alarmy se convirtió en una de las aplicaciones más comentadas en redes sociales entre quienes tienen problemas para levantarse a tiempo. Su propuesta cambia el funcionamiento tradicional de una alarma: para apagarla, el usuario debe superar primero diferentes retos físicos o mentales.

En lugar de permitir que la alerta desaparezca con un simple toque en la pantalla, la aplicación exige completar una misión. Entre las opciones disponibles aparecen operaciones matemáticas, movimientos con el teléfono y ejercicios físicos, diseñados con el fin de activar a la persona antes de iniciar su jornada.

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¿Qué retos debe superar para apagar la alarma?

Entre las funciones que más llaman la atención están las misiones que obligan a abandonar la cama. Algunas requieren resolver cálculos, mientras otras piden agitar el celular o realizar sentadillas antes de permitir que el sonido se detenga por completo.



También existen desafíos visuales en los que el usuario debe tomar una fotografía de un objeto específico registrado previamente. Otra alternativa consiste en escanear códigos de barras ubicados en espacios alejados de la cama, como la cocina o el baño de la vivienda.

La aplicación cuenta con mecanismos pensados para evitar que la persona vuelva a quedarse dormida después de completar la misión. Si el aviso vuelve a ser ignorado, los retos pueden aparecer nuevamente hasta comprobar que el usuario está despierto.

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Entre las principales funciones para iniciar el día se encuentran:



Cálculos matemáticos: obliga a resolver operaciones antes de silenciar la alarma.

obliga a resolver operaciones antes de silenciar la alarma. Retos físicos: permite utilizar sentadillas o movimientos con el teléfono.

permite utilizar sentadillas o movimientos con el teléfono. Misiones fotográficas: solicita fotografiar objetos previamente registrados.

solicita fotografiar objetos previamente registrados. Códigos de barras: requiere escanear elementos ubicados lejos de la cama.

El sistema también ofrece funciones avanzadas de prevención de apagado y anti-snooze mediante la API de accesibilidad de Android, que evita posponer la alarma fácilmente. Estas herramientas buscan impedir que el dispositivo sea reiniciado o apagado mientras permanece activa la alerta sonora.

Infografía que detalla los retos de la app Alarmy, como operaciones matemáticas, ejercicios y escaneo de códigos, para apagar la alarma Foto: IA

¿Cómo funciona el monitoreo del sueño de Alarmy?

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Además de funcionar como despertador, Alarmy incorpora herramientas para hacer seguimiento al descanso nocturno. El sistema analiza cuatro aspectos: tiempo total de sueño, tiempo que tarda en quedarse dormido, porcentaje de sueño profundo y fase REM, cuyos resultados aparecen en un informe diario.

Para realizar este monitoreo, la aplicación utiliza el micrófono del teléfono y el modelo RespireSegNet, que analiza los patrones de respiración durante la noche. Con estos datos, identifica características del descanso, como un inicio lento del sueño, poco sueño profundo o noches interrumpidas.

La aplicación también incluye sonidos y melodías relajantes para acompañar la rutina antes de dormir. Entre las alternativas disponibles hay sonidos inspirados en la naturaleza, como la lluvia y el viento, además de funciones pensadas para establecer hábitos nocturnos.

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Por otro lado, la aplicación permite personalizar diferentes aspectos de la alarma, como el volumen, la duración y el tipo de tono. Estas opciones permiten adaptar el despertador a las necesidades de cada usuario y definir las condiciones que deberá cumplir cada mañana para apagarlo.

¿En qué celulares se puede descargar Alarmy?

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Alarmy está disponible para teléfonos inteligentes con sistema operativo Android, donde puede descargarse de manera oficial y gratuita desde Google Play Store. En esta tienda, la aplicación supera las 50 millones de descargas y cuenta con una alta valoración entre usuarios de distintos países.

La herramienta también puede instalarse en dispositivos con sistema operativo iOS, incluidos los iPhone, a través de la App Store de Apple. En ambas tiendas oficiales, los usuarios tienen acceso a las principales misiones de alarma, funciones de reloj y herramientas para monitorear el descanso.

¿Cómo descargar e instalar Alarmy paso a paso?

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En Android



Abra Google Play Store desde el celular y diríjase al buscador. Escriba Alarmy y ubique la aplicación oficial “Alarmy - Alarma Fuerte y Reloj”, desarrollada por Delightroom. Seleccione Instalar y espere a que termine el proceso de descarga. Pulse Abrir para ingresar a la aplicación y comenzar la configuración.

En iPhone



Ingrese a la App Store y seleccione la opción de búsqueda. Digite Alarmy y verifique que aparezca “Alarmy - Alarma Fuerte y Reloj”, de Delight Room Co., Ltd. Pulse Obtener y confirme la instalación con Face ID, Touch ID o la contraseña del dispositivo. Abra la aplicación desde la pantalla de inicio.

Para crear una cuenta, Alarmy permite registrarse con una dirección de correo electrónico o vincular una cuenta de Google o Apple.