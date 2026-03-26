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Blu Radio  / Tecnología  / Preocupación por escasez de helio que amenaza a la producción global de celulares

Preocupación por escasez de helio que amenaza a la producción global de celulares

El helio, que se obtiene como subproducto del gas natural y cumple funciones críticas en la producción de chips se encuentra en una caída del suministro en medio de las tensiones en Oriente.

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