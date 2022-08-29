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Preocupación por escasez de helio que amenaza a la producción global de celulares
El helio, que se obtiene como subproducto del gas natural y cumple funciones críticas en la producción de chips se encuentra en una caída del suministro en medio de las tensiones en Oriente.
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Helios, la poderosa arma láser con la que Estados Unidos le apuesta a romper la balanza de la guerra
Un video de Lockheed Martin muestra el potencial destructivo del arma en la que la defensa estadounidense ha invertido un importante