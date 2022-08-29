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Helios

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    Foto: Freepik
    Tecnología

    Preocupación por escasez de helio que amenaza a la producción global de celulares

    El helio, que se obtiene como subproducto del gas natural y cumple funciones críticas en la producción de chips se encuentra en una caída del suministro en medio de las tensiones en Oriente.

  • Láser de alta energía con deslumbramiento óptico integrado y vigilancia
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    Foto: captura video YouTube Lockheed Martin
    Mundo

    Helios, la poderosa arma láser con la que Estados Unidos le apuesta a romper la balanza de la guerra

    Un video de Lockheed Martin muestra el potencial destructivo del arma en la que la defensa estadounidense ha invertido un importante

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