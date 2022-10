Programa completo de La Nube 16 de octubre de 2014

'Something from nothing', el sencillo más reciente de Foo Fighters: La banda estadounidense de rock alternativo Foo Fighters publicó su más reciente sencillo llamado 'Something from Nothing'.

Apple: el nuevo iPad Air 2 adelgaza y tiene batería de 10 horas de duración: El gigante tecnológico Apple presentó su nuevo iPad Air 2, que es un 18 % más fino que el iPad Air y viene equipado con una cámara de 8 megapixeles y una batería de 10 horas de duración.

Health Map, aplicación que predice la propagación y expansión del ébola: La predicción de la expansión de epidemias como el ébola en África tiene aliados como la tecnología y las redes sociales, que permiten el análisis de palabras claves en Internet tipo "fiebre" para monitorizar enfermedades o el seguimiento de llamadas telefónicas para detectar traslados a hospitales.

“Bogotá Conectada”, todo un mes para que los capitalinos se conecten con las TIC: Mauricio Trujillo, consejero distrital de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, explicó las actividades que se llevarán a cabo en la capital del país en medio del programa “Bogotá Conectada”.

Plenaria del Senado aprobó en segundo debate presupuesto nacional: Fue aprobado en la plenaria del Senado el presupuesto nacional por 216,2 billones de pesos para la vigencia de 2015.

Gobierno cierra filas en torno al proceso de paz: Durante cerca de cinco horas el presidente Juan Manuel Santos y su gabinete de ministros, altos consejeros y directores de entidades descentralizadas, hablaron de paz y posconflicto.

Rafael Correa denuncia ataques cibernéticos desde Colombia para sustraer datos: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció este jueves ataques cibernéticos desde Colombia con el objetivo de extraer información del gobierno y de las Fuerzas Armadas.

Mark Zuckerberg compra parte de una isla de Hawái por 100 millones dólares: El cofundador y consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, adquirió parte de una isla hawaiana por 100 millones de dólares con el propósito de construir un refugio para su familia, según publicó hoy la revista estadounidense Forbes.

Actor es furor en Instagram al transformarse en famosas como Cyrus y Katy Perry: Paolo Ballesteros, actor y animador de la televisión filipina, utiliza maquillaje para ser el doble perfecto de famosas mujeres.

Capturan enfermera que se tomaba selfies con pacientes “molestos” que asesinaba: La policía italiana capturó y abrió investigación en contra de la enfermera Daniela Poggiali, que trabajaba en el hospital de Lugo, pues al parecer asesinó a al menos 38 pacientes y luego se tomó ‘selfies’ con cada uno de ellos.

Panamá anuncia restricciones a barcos colombianos si se mantiene paraíso fiscal