Programa completo de La Nube 28 de octubre de 2014

Evalúan bloquear video de One Direction por supuesto maltrato animal: Parece que de nuevo One Direction vuelve a estar en el centro de la tormenta. Esta vez no se trata de sus aficiones personales, sino de las imágenes del grupo durante la grabación del videoclip ‘Steal My Girl’, que han supuesto el bloqueo del tema en YouTube por parte de VEVO.

Un día como hoy pero en 1955 nació el magnate Bill Gates: Bill Gates, informático, empresario estadounidense y el eterno líder de Microsoft, nació el 28 de octubre de 1955.

Cada segundo y medio se registra un ciberataque en algún lugar del mundo: Cada segundo y medio se produce en el mundo un ciberataque, dijo el secretario de Estado de Seguridad de España, Francisco Martínez Vázquez, quien advirtió del aumento del tráfico de armas, de droga o de menores por internet.

Usuarios de iPad denuncian que se cierran las aplicaciones sin explicación: Cientos de clientes de Apple vienen denunciando a través de redes sociales que las aplicaciones ejecutadas en el iPad Air con iOS 8 se cierran constantemente sin ninguna explicación.

Esta ‘app’ le recuerda incluso si tiene impuestos pendientes por pago: Javier Paternina, CEO de Mindz - Mobile & Web apps, explicó en entrevista con La Nube de Asistente Tributario, una herramienta de productividad para el gremio contable ya que ayuda a organizar las fechas de pago de los impuestos basándose en lo que dicta el Calendario Tributario Colombiano.

Shock debuta en Ipad con especial sobre Gustavo Cerati: La aplicación Shock Issues ya está disponible en el APP Store de Apple. La edición “Cerati: la voz de un grande late”, gratis para primeras 30 mil personas.

¿Tiene problemas con las fotos cuadradas de Instagram? Esta ‘app’ es para usted: InstaSize es una aplicación que sirve para ajustar el tamaño de las fotos en Instagram, acabando con el problema de muchos usuarios de no poder cuadrar adecuadamente el tamaño de una fotografía para que coincida con el formato de la red social. Está disponible para iOS, Android y Windows Phone.

Tommy Hilfiger creó chaqueta que permite cargar el celular: La reconocida marca de ropa Tommy Hilfiger decidió ponerse al día con la tecnología y anunció el lanzamiento de una chaqueta inteligente que permitirá a quienes la usen cargar sus dispositivos móviles.

Lanzan romántico comercial para promover el uso de Facebook Messenger: A través de un comercial publicado en la cuenta oficial de Facebook en YouTube, la red social de mensajería invita a usar su Facebook Messenger.