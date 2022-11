Primer video de youtube cumple 13 años de existencia

Un 23 de abril, pero de 2005, Jawed Karim publicó lo que sería el primer video subido a la plataforma de Youtube.

El video de Karim dura apenas 18 segundos y se titula "Me at the zoo" ("Yo en el zoológico") y hasta el momento tiene 48.275.349 vistas, siendo el único video subido en este canal.



Esta idea nació de tres compañeros de trabajo en PayPal, quienes eran Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim. Aunque el dominio fue activado el 15 de febrero de 2005, fue solamente dos meses después que se subió el primer video, en noviembre del mismo año se abrió para el público.

En agosto de 2006, Youtube estaba ente los 20 sitios más visitados en Estados Unidos y contaba con 7.000 millones de visualizaciones diarias.

Del protagonista y exdueño del primer video de youtube se sabe que fundó su propio emprendimiento, Youversity Ventures (Y Ventures) en 2008 e invirtió en varios proyectos exitosos, entre ellos, Airbnb.