S/4Hana, la plataforma que quiere simplificar al máximo la vida del consumidor

En el segundo día de la Sapphire Now, la convención anual de SAP, la compañía tecnológica de software para la gestión de información, que se lleva a cabo en Orlando (Florida), su CEO, Bill McDermott, anunció el lanzamiento de una herramienta llamada S/4HANA , una poderosa plataforma de soluciones para las empresas que promete llevar los negocios a otro nivel de rentabilidad, una completa suite de aplicaciones para analizar grandes volúmenes de datos que permitan reacción preventiva en cualquier parte de la producción de un servicio o un producto (Lea también: SAP a las empresas: ¿Quieren analizar datos del pasado o predecir el futuro? ).

Hace apenas un par de años, las empresas acumulaban grandes volúmenes de información que rara vez era analizada y, si se hacía, los datos de hoy se revisaban varios meses después sin que con ello se pudiera hacer más que alimentar estadísticas. Hoy, el análisis se hace en tiempo real y se deja en manos de infrastructuras tecnológicas y soluciones de negocio que activan alarmas preventivas sobre eventos que nisiquiera han ocurrido y que pueden ahorrar costos y mejorar los tiempos de respuesta.

Un ejemplo que podría representar las dinámicas que ofrecen estas soluciones está en los servicios que prestan las aerolíneas: transporte de carga y pasajeros.

Una aerolínea necesita hacer coincidir 5 vuelos regionales a una hora específica en el aeropuerto de Bogotá, con el fin de redistribuir la carga y ubicar permitir las conexiones con otras aerolíneas de todos sus pasajeros. S/4Hana lo que hace es analizar factores de estado del tiempo, peso de las cargas, cantidad de pasajeros chequeados, costo de los abastecimientos, el tráfico de las ciudades, las inspecciones de las aduanas, entre otros cientos de datos, y logra predecir las mejores circunstancias para todos los clientes, les envía notificaciones a sus dispositivos móviles sobre qué hacer para optimizar su experiencia y evitar contratiempos.

Si llegara a haber retrasos en algunos de los vuelos, Hana automáticamente reubica a cada pasajero en otra aerolínea, le cambia la reserva de hotel y reprograma el alquiler de su vehiculo, todo esto mientras el pasajero está volando y nisiquiera es consciente de lo que está pasando. Al aterrizar, todos los problemas fueron transparentes para el cliente y las soluciones a la mano; mientras se ahorra toneladas de dinero en compensaciones se fideliza a los clientes, y a final todos felices.

La pregunta que hacen los ejectuvos de SAP a los asistentes de la Sapphire, ¿qué tal esta misma automatización y análisis de información en sus trabajos, empresas, en su vida diaria, como prestadores de un servicio o como consumidores? ¨Pues se trata de una nueva era de inteligencia de negocios.

Otro ejemplo que puede ser muy representativo: Al querer ir al médico en su EPS, primero debe buscar una cita. Lo que casi siempre pasa es que no logra la llamada o si sí, quien le habla es una máquina 'que no le entiende su situación particular', o le toca desplazarse por la congestionada ciudad para hacer una fila y finalmente rogar por un espacio en la agenda, a 2 o 3 meses después, cuando usted está enfermo hoy.

Con SAP, los usuarios de los sistemas de salud con EPS que implementen estas herramientas tendrán todos los canales para pedir una cita (web, apps, redes, dispositivos) con agilidad y con una agenda optimizada para acortar casi al día el tiempo de una de ellas. El médico no tendrá que preguntarle una y otra vez toda su vida ni su historia clínica. La base de datos tendrá toda la información necesaria sobre el paciente y predecirá, incluso, que el usuario frente al médico tiene alguna tendencia o patrón en su salud que debe ser prevenida.

En cuanto a la prescripción de medicamentos, el médico podrá saber con altos niveles de precisión las medicinas dosis adecuadas para el diagnóstico. El sistema juntará toda la información de laboratorios, antecedentes, y evolución para ayudar al profesional a encontrar la mejor forma de atender la necesidad en salud.

Esto es la reducción de diagnósticos y tratamientos en plazos de meses por semanas y por qué no, días.

Así las cosas, aunque parezca tecnología de un mundo irreal, lo cierto es que entre más se permitan las compañías pensar en cada uno de los datos que se recogen de sus operaciones diarias, de los problemas y de las fortalezas, será más eficiente la forma de evitar los errores y maximizar las ganancias, pero que no solo se tratan de utilidad y dinero, también y. sobre todo, de la calidad del servicio que recibe un consumidor.

Andrés Murcia - Enviado especial al Sapphire de SAP en Orlando, Florida (EE.UU.)