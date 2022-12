“Soy mi propia novia”: el particular método de vigilante que enseña inglés en Medellín

Edison García es un vigilante que por una oportunidad en la vida se volvió bilingüe y compartió su historia en Mañanas BLU con Néstor Morales.

De acuerdo con este hombre, oriundo de Medellín, una vez un habitante de calle le regaló un libro de inglés y él, en lugar de botarlo, decidió estudiarlo y desde ahí comenzó a aprender el idioma que lo ha lanzado al estrellato en Youtube.

“Para la pronunciación yo me pegaba de Google. En Google usted sabe que hay un traductor, entonces yo colocaba el microfonito y yo empezaba a decir cualquier cosa.”, explicó sobre la metodología para aprender el idioma.

“Yo me volví mi propia novia con el traductor. O sea, yo me saludaba y con una voz más delgada me respondía haciendo como una diálogo entre mi novia y yo”, relató el García quien le leía al traductor una palabra y, si veía que le salía la misma que había grabado, entonces había pronunciado bien.

Este hombre aprovecha su saber y lo comparte a través de un canal de Yotube llamado ' Vigilantes Bilingües ' en el que da lecciones de inglés sobre gramática y pronunciación a otros vigilantes y todo el que quiera aprender ese idioma.

Edison, que sale vestido de vigilante en sus lecciones para que otros compañeros de su gremio se identifiquen con él y sean bilingües, sueña con tener una academia.

Escuche el testimonio completo del vigilante en Mañanas BLU con Néstor Morales: