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Blu Radio  / Tecnología  / ¿Usan su cara para engañar a conocidos? Así puede defenderse legalmente de los 'deepfakes'

¿Usan su cara para engañar a conocidos? Así puede defenderse legalmente de los 'deepfakes'

Los deepfakes se convierten en una amenaza creciente en Colombia, con riesgos para la reputación y la seguridad digital de millones de personas.

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