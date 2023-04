Xbox Live Gold: estos son los ‘Games With Gold’ de abril de 2023

Los miembros de Xbox Live Gold y Xbox Game Pass Ultimate ya pueden disfrutar de los nuevos títulos de Games with Gold de abril. Este mes, los usuarios de Xbox One y Xbox Series X|S pueden jugar a administrar el perfecto hogar espacial en Out of Space: Couch Edition y aventurarse en el juego basado en el popular programa Peaky Blinders: Mastermind.

Out of Space: Couch Edition , es un juego de estrategia en el que los jugadores deben administrar una nave espacial infestada de aliens mortales. Para mantener a salvo a todos los habitantes, los usuarios deberán crear recursos, reciclar la sustancia alienígena y automatizar tareas para mantener limpia la nave y cómoda. Además, el título puede ser jugado con amigos para crear un entorno sostenible y disfrutar con ellos.

Peaky Blinders: Mastermind, es un juego de puzles que se desarrolla antes de la primera temporada del programa. Los usuarios deben controlar a seis miembros clave de la familia Shelby para descubrir un complot en su contra. Cada personaje tiene habilidades y debilidades únicas, lo que permite a los usuarios aprovechar sus fortalezas para avanzar en el juego. Además, la mecánica del juego permite retroceder o avanzar en el tiempo para resolver los acertijos.

Los miembros de Xbox Live Gold tienen acceso exclusivo a estos juegos por tiempo limitado, al igual que los miembros de Xbox Game Pass Ultimate, quienes además recibirán beneficios adicionales, como el acceso a más de 100 juegos con Xbox Game Pass. La membresía a Xbox Game Pass Ultimate también incluye acceso a EA Play sin costo adicional, y se puede suscribir en Colombia.

Si usted es un usuario de Xbox podrá disfrutar de muchos juegos en su consola, PC y dispositivos Android con juegos en la nube (Beta en mercados seleccionados).