¿Arriesgarse sin verificar certificación en deportes extremos? Travesía Blu del 21 de marzo de 2026

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 21 de marzo de 2026:
- Se debatió sobre: ¿Antes de practicar un deporte extremo se deben verificar las certificaciones del operador o confiar en recomendaciones?
- Tema central: se debatió sobre la importancia de verificar certificaciones, equipos y protocolos antes de practicar deportes extremos, frente a los riesgos de estas actividades.
- En ‘Recomendado’: participó Álvaro Rey, directivo de IHG Hotels & Resorts, quien compartió su experiencia en el sector hotelero y anécdotas con figuras internacionales.
- En ‘El mundo a la carta’: se recomendó del Migao Fest, evento gastronómico en Colombia enfocado en preparaciones con chocolate, pan y queso.
- En ‘Cinema travel’: se analizó de la película ‘Turbulencia: pánico en el aire’ y mención de destinos asociados a vuelos en globo como Capadocia (Turquía), Luxor (Egipto) y Teotihuacán (México).
- En ‘Ecosistemas Blu’: se habló del Samana Fest, un encuentro ambiental en Antioquia que promueve el cuidado del río Samaná Norte a través de actividades culturales y deportivas.
- En ‘Paisaje sonoro’: se presentó una experiencia auditiva inspirada en Capadocia, Turquía, que recrea el ambiente de los vuelos en globo aerostático.