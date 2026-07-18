Egipto, cine en Buenos Aires y aves de Feria: Travesía Blu del 18 de julio de 2026

Este sábado 18 de julio de 2026, Travesía Blu invitó a explorar destinos legendarios como Egipto y Jordania, analizó el impacto de los puentes festivos y recorrió los tesoros de Nueva York y Miami. En este episodio se descubrieron las ventajas del té matcha, la historia de Buenos Aires a través del cine y la riqueza ornitológica en la Feria de las Flores de Medellín. Además, los oyentes se relajaron con el sonido de las olas en Nuquí y aprendieron sobre logística de viajes internacionales.



Se debatió sobre: ¿Más festivos significan más turismo o menos productividad?. Se concluyó que, aunque impacta otros sectores, los puentes dinamizan el turismo local y favorecen la economía del descanso familiar en el país.



¿Más festivos significan más turismo o menos productividad?. Se concluyó que, aunque impacta otros sectores, los puentes dinamizan el turismo local y favorecen la economía del descanso familiar en el país. Tema central: Adriana Caballero de 'The Gallery Travel' presentó un viaje de inmersión cultural a Egipto y Jordania para noviembre. Destacó experiencias únicas como dormir frente a Abu Simbel y visitar el histórico oasis de Siwa.



Adriana Caballero de 'The Gallery Travel' presentó un viaje de inmersión cultural a Egipto y Jordania para noviembre. Destacó experiencias únicas como dormir frente a Abu Simbel y visitar el histórico oasis de Siwa. En ‘Recomendado’: Las ciudades de Miami y Nueva York ofrecen planes permanentes más allá del Mundial, como el arte en Wynwood y el Central Park. Se resaltó la conectividad de Copa Airlines para disfrutar de la gastronomía y cultura de estas sedes.



Las ciudades de Miami y Nueva York ofrecen planes permanentes más allá del Mundial, como el arte en Wynwood y el Central Park. Se resaltó la conectividad de Copa Airlines para disfrutar de la gastronomía y cultura de estas sedes. En ‘Cinema travel’: Luis Carlos Rueda recomendó la película 'La desaparición de Josef Mengele', uno de los personajes más polémicos de la historia, el médico nazi de Ashwish, que después de la Segunda Guerra Mundial desapareció y muchos dicen que buscó refugio en Sudamérica.



Luis Carlos Rueda recomendó la película 'La desaparición de Josef Mengele', uno de los personajes más polémicos de la historia, el médico nazi de Ashwish, que después de la Segunda Guerra Mundial desapareció y muchos dicen que buscó refugio en Sudamérica. En ‘Ecosistemas Blu’: Ana María Castaño presentó la exhibición "Colombia, país de las aves" en el centro comercial El Tesoro. El evento integra la ornitología con la Feria de las Flores, destacando que Antioquia posee el 10% de las aves del mundo.



Ana María Castaño presentó la exhibición "Colombia, país de las aves" en el centro comercial El Tesoro. El evento integra la ornitología con la Feria de las Flores, destacando que Antioquia posee el 10% de las aves del mundo. En ‘Paisaje sonoro’: Los oyentes viajaron a Nuquí, Chocó, para sumergirse en el relajante sonido de las olas del Pacífico rompiendo en la playa. Esta experiencia de "ruido blanco" natural busca conectar al viajero con la biodiversidad del Golfo de Tribugá.

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