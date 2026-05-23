Feria de turismo y viajes: Travesía Blu del 23 de mayo de 2026

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 23 de mayo de 2026:



Se debatió sobre: ¿La inteligencia artificial al planear un viaje nos quita la chispa de la espontaneidad o es la herramienta que nos salva de perder tiempo y dinero?

¿La inteligencia artificial al planear un viaje nos quita la chispa de la espontaneidad o es la herramienta que nos salva de perder tiempo y dinero? Tema central: se invitó a Vicente Reyes, gerente de Marketing Falabella, habló sobre los beneficios de asistir al Travel Fest.

se invitó a Vicente Reyes, gerente de Marketing Falabella, habló sobre los beneficios de asistir al Travel Fest. En ‘Recomendado’, se habló del Travel Fest de Viajes Falabella, una de las ferias de viajes y turismo más importantes que tenemos en nuestro país.

se habló del Travel Fest de Viajes Falabella, una de las ferias de viajes y turismo más importantes que tenemos en nuestro país. En ‘Cinema travel’, se habló de la película 'El Pasajero del Diablo', una película de terror que tiene que ver con una pareja que lleva varias semanas emprendiendo un viaje en una furgoneta y en algún momento presencian un accidente de tráfico en el que muere su conductor; a partir de ese momento se empiezan a desencadenar extraños sucesos, oscuros momentos y también terroríficos episodios.

se habló de la película 'El Pasajero del Diablo', una película de terror que tiene que ver con una pareja que lleva varias semanas emprendiendo un viaje en una furgoneta y en algún momento presencian un accidente de tráfico en el que muere su conductor; a partir de ese momento se empiezan a desencadenar extraños sucesos, oscuros momentos y también terroríficos episodios. En ‘El mundo a la carta’, se recomendó la formación en barismo y coctelería como un motor de turismo en la academía Co & Co.

se recomendó la formación en barismo y coctelería como un motor de turismo en la academía Co & Co. En ‘Ecosistemas Blu’, Carlos Gamboa, operador turístico del municipio de Nuquí, Chocó, habló de los servicios turísticos sostenibles regenerativos en todo este Golfo de Tribugá.

Carlos Gamboa, operador turístico del municipio de Nuquí, Chocó, habló de los servicios turísticos sostenibles regenerativos en todo este Golfo de Tribugá. En ‘Paisaje sonoro’, los oyentes viajaron con la imaginación a una de las estaciones de tren en Italia.