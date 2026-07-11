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Humor en Madrid, cine de Islandia y aves del Valle: Travesía Blu del 11 de julio de 2026

Escuche las mejores recomendaciones para planear viajes seguros y conscientes, conectando la tradición, el descanso y la aventura con todos los sentidos.

Travesía BLU Foto BLU Radio
Travesía BLU //
Foto: BLU Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de jul, 2026

Este sábado 11 de julio de 2026, Travesía Blu invitó a reflexionar sobre el respeto en los destinos y la resiliencia al migrar. En este episodio se exploró el éxito de la "Rola en Madrid", los atractivos de Miami y Atlanta tras el Mundial, y el apoyo al campo colombiano. Además, los oyentes viajaron por los paisajes volcánicos de Islandia y los senderos naturales del Valle del Cauca.

  • Se debatió sobre: ¿Vale la pena detenerse por la foto perfecta? Se concluyó que es vital tener coherencia y conciencia para no afectar la experiencia de otros turistas en lugares concurridos.
  • Tema central: Tatiana Barreto (@rolaenmadrid) relató cómo transformó sus desafíos migratorios y duelos en España en un fenómeno de humor en redes que hoy suma casi un millón de seguidores.
  • En ‘Recomendado’: Se destacaron Miami y Atlanta como destinos post-mundialistas; se sugirió visitar Wynwood por su arte y el acuario de Atlanta aprovechando las conexiones de Copa Airlines.
  • En ‘Cinema travel’: Luis Carlos Rueda recomendó la película islandesa Volcán: fuego bajo tierra, una cinta que mezcla desastres naturales con el drama personal de una geóloga en un entorno volcánico.
  • En ‘Ecosistemas Blu’: Pedro Felipe Estrada presentó Pitpat, iniciativa que conecta el campo con la mesa corporativa para garantizar precios justos al campesino y promover una alimentación sana.
  • En ‘Paisaje sonoro’: Los oyentes viajaron a Versalles, Valle del Cauca, para escuchar aves; se aconsejó usar la app Merlin Bird ID y vestir colores mimetizados para mejorar la experiencia de avistamiento.

El programa completo acá:

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