Por qué viajar puede aumentar la libido, según la ciencia Travesía Blu del 3 de enero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 3 de enero de 2026:
- Se debatió sobre: si existe una base científica que compruebe que aumenta el líbido cuando viajamos.
- En 'Ecosistemas blu', la gerente de Sostenibilidad para Tetra Pak Andina, Mónica Montes, enfatizó sobre recicladores, autoridades y ciudadanos para impulsar la economía circular mediante el reciclaje de envases posconsumo. Además, muestra cómo estas acciones convierten residuos en nuevos productos y generan beneficios ambientales y sociales.
- En 'Cinema travel', se comentó sobre la película 'Las catadoras de Hitler', un drama basado en hechos reales que muestra la vida de mujeres forzadas a probar la comida del líder nazi. La historia permite conectar el cine con el turismo histórico a través de la Guarida del Lobo, antiguo refugio de Hitler en Polonia.
- Sergio Rivera Reyes, psicólogo de la Fundación Renacer, abordó la trata de personas y su relación con los viajes, explicando cómo este delito aprovecha la vulnerabilidad y falsas ofertas laborales, afectando a cualquier persona. Además hizo un llamado a desconfiar de propuestas “demasiado buenas”, alertó sobre riesgos en redes sociales y se recordaron las líneas de denuncia y apoyo en Colombia.
Escuche el programa completo aquí: