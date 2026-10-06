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Abren nueva ruta que conecta Colombia y Argentina: así funcionará la operación

Cifras de la compañía señalan que durante los primeros seis meses de 2026, se movilizaron más de 250.000 pasajeros internacionales desde y hacia Colombia.

Vuelo JetSmart.jpg
JetSmart
// Prensa JetSmart
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

El turismo en Colombia sigue apostando por expandir las posibilidades de conexión con nuevos destinos y países. Varias aerolíneas apuestan por abrir rutas especiales para los viajeros y, ahora, JetSMART anunció la llegada de una entre Medellín y Buenos Aires, una alternativa que le evitará las escalas a las personas en Antioquia.

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“Gracias a estas nuevas rutas, los pasajeros podrán acceder a una mayor red de destinos internacionales mediante conexiones dentro de la red de JetSMART. La operación entre Medellín y Buenos Aires fortalece la conectividad regional y facilita el acceso a algunos de los principales destinos turísticos y de negocios de Suramérica y el Caribe”, explicaron.

Aviones de JetSMART.jpg
Foto: JetSMART

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Así operará la nueva ruta Medellín-Buenos Aires

El primer vuelo se llevará a cabo el 12 de noviembre. En total, contará con cinco frecuencias semanales y una oferta de 1.860 sillas, permitiendo que la capital de Antioquia sea un puente para turista que se desplacen al norte y evitando el trayecto hasta Bogotá para quienes deseen llegar hasta el sur del continente.

"La llegada de esta nueva operación entre Medellín y Buenos Aires fortalece la conectividad de Colombia con la región. Medellín se consolida como un punto de conexión fundamental en nuestra red, permitiendo a los pasajeros provenientes del sur del continente conectar fácilmente hacia las playas del Caribe colombiano y joyas turísticas de la región como Punta Cana”, expresaron.

Cifras de la compañía señalan que durante los primeros seis meses de 2026, se movilizaron más de 250.000 pasajeros internacionales desde y hacia Colombia. Tras dos años operando en el país, actualmente cuentan con 21 rutas nacionales hacia 11 destinos y siete rutas internacionales desde el país hacia destinos de Suramérica y el Caribe.

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