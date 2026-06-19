Adrenalina y agua: guía para conquistar los toboganes más extremos de Aquatica Orlando

Si está planeando un viaje a la capital mundial de los parques temáticos, hay un lugar que debe estar en el primer puesto de su lista: Aquatica Orlando. Considerado el parque acuático al aire libre número uno en Estados Unidos según los 10 Best Reader's Choice Awards de USA Today, este destino ofrece una combinación perfecta entre relajación tropical y la adrenalina más pura de Florida.

Con más de 50 atracciones, que incluyen piscinas de olas, ríos rápidos y playas de arena blanca, el verdadero corazón del parque son sus innovadores y vertiginosos toboganes.

Los toboganes: Un desafío a la gravedad

La joya de la corona en cuanto a emociones fuertes es, sin duda, Ihu's Breakaway Falls. Se trata de la torre de caída múltiple más empinada de su tipo en Orlando, donde los visitantes suben 126 escalones para entrar en una cápsula donde el suelo desaparece repentinamente, dejándolos caer a unos 20 kilómetros por hora.

Para quienes buscan competir, el parque ofrece opciones únicas:



Riptide Race: El tobogán de duelo más alto, donde puedes correr lado a lado con otros visitantes

Taumata Racer: Un tobogán de alfombras de alta velocidad donde ocho competidores se lanzan de cabeza por una colina increíblemente empinada

Tassie's Underwater Twist: Una experiencia inmersiva que cuenta con proyecciones digitales y una partitura musical que te transporta a un mundo submarino mientras te deslizas

Aquiatica Foto: Aquiatica

Además, atracciones como Reef Plunge te permiten ver vida marina mientras atraviesas el tubo, y Ray Rush combina tres formas diferentes de deslizarse en una sola aventura familiar. Es importante notar que algunas atracciones tienen requisitos de peso, como los toboganes de carreras donde el peso máximo individual suele ser de 113 kg.

Aquiatica Foto: Aquiatica

Plan para comer: Energía para todo el día

Para disfrutar de tantas emociones, es vital mantenerse bien alimentado. Aquatica ofrece el All-Day Dining Deal, un pase de comidas que permite a los visitantes comer y beber durante todo el día. Con este plan, puede acudir a los restaurantes participantes cada 90 minutos para recibir un plato principal, un acompañamiento o postre, y una bebida no alcohólica.

Aunque el parque cuenta con hasta seis restaurantes, la disponibilidad puede variar según la temporada; por ejemplo, en diciembre suelen operar cuatro de ellos, incluyendo opciones populares como pizzerías y parrilladas.

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Este sistema es ideal para familias que desean despreocuparse del presupuesto de alimentación una vez dentro del parque.

Relajación y diversión para todas las edades

Pero si lo que necesita es un respiro entre tobogán y tobogán, puede dejarse llevar por la corriente en Roa's Rapids, un río de aguas blancas mucho más rápido que el típico río lento. También puede disfrutar de Cutback Cove y Big Surf Shores, dos piscinas de olas gigantes situadas una al lado de la otra que cuentan con un temporizador para avisar exactamente cuándo comenzará el próximo oleaje.

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Para los más pequeños, el área recién inaugurada Turi's Kid Cove ofrece versiones miniatura de las grandes atracciones, permitiendo que los bebés y niños pequeños tengan su propia dosis de aventura segura.

Aquiatica Foto: Blu Radio

Además, para una experiencia más exclusiva, puede alquilar una cabaña privada, un espacio cerrado estratégico donde descansar y dejar tus pertenencias mientras explora el parque.