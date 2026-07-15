Cotelco defiende el decreto que busca equilibrar la competencia en el turismo colombiano

El presidente de Cotelco, José Luis Duarte, manifestó el respaldo del gremio hotelero al proyecto de decreto que busca actualizar el Registro Nacional de Turismo (RNT), al considerar que la iniciativa fortalecerá los mecanismos de verificación del cumplimiento de las normas vigentes para todos los prestadores de servicios turísticos y contribuirá a garantizar una competencia en igualdad de condiciones.

Durante una entrevista, Duarte explicó que el sector no se opone a la actualización del Registro Nacional de Turismo; por el contrario, aseguró que se trata de una solicitud que los gremios vienen impulsando desde hace aproximadamente cinco años y que responde a la necesidad de hacer más efectivo el cumplimiento de la legislación existente.

"Nosotros sí estamos muy de acuerdo con que avance precisamente esta actualización del Registro Nacional de Turismo", afirmó el dirigente gremial, quien señaló que el objetivo principal del decreto es verificar que quienes obtengan el registro cumplan con las obligaciones legales ya establecidas.

Según Duarte, la iniciativa no está dirigida únicamente a los establecimientos de alojamiento, sino que involucra a toda la cadena del turismo. En ese sentido, destacó que la propuesta cuenta con el respaldo de diferentes organizaciones del sector, entre ellas agencias de viajes, operadores turísticos, parques de diversiones y transportadores terrestres, representados en el Consejo Empresarial Turístico (CETUR).



El presidente de Cotelco enfatizó que el borrador del decreto no crea nuevas cargas para los prestadores de servicios turísticos. "Realmente lo que está poniendo es de presente que se necesita verificar lo que hoy en día ya la ley les exige", sostuvo, al señalar que este tipo de controles ya funcionan en países como España, Perú, Ecuador, Costa Rica, Chile, Francia y Portugal.

Uno de los principales argumentos del gremio es la necesidad de garantizar condiciones equitativas entre los diferentes modelos de alojamiento, especialmente frente al crecimiento de las viviendas turísticas comercializadas a través de plataformas digitales.

Vivienda VIS. Foto: Senado.

Duarte aclaró que Cotelco no está en contra de estas modalidades de alojamiento ni de las plataformas tecnológicas. "Las alternativas todas son bienvenidas", aseguró. "Jamás hemos dicho que no a las plataformas digitales que se encargan de acercar la oferta turística. Por supuesto, ellas siempre también tendrán un espacio en el mercado cumpliendo con las normas y los requisitos que ya están dispuestos".

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Para el dirigente, el debate no gira en torno a restringir la competencia, sino a garantizar que todos los actores del mercado cumplan las mismas obligaciones relacionadas con normas urbanísticas, uso del suelo, propiedad horizontal, seguridad y protección de los turistas.

"La bienvenida a la competencia, pero compitamos con lo que ya la ley y la norma establecen", afirmó.

Duarte también defendió la implementación de sistemas de verificación y control que permitan validar el cumplimiento de estos requisitos antes de otorgar el Registro Nacional de Turismo. En su concepto, estas herramientas contribuirían a proteger tanto a los visitantes nacionales e internacionales como a los residentes de los destinos turísticos.

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El presidente de Cotelco advirtió además sobre la magnitud que ha alcanzado el mercado de las viviendas turísticas en Colombia. De acuerdo con las cifras presentadas durante la entrevista, actualmente el Registro Nacional de Turismo reporta cerca de 511.000 camas hoteleras, mientras que las viviendas turísticas registran alrededor de 502.000 camas, una cifra que, según dijo, demuestra que se trata de un segmento con un peso significativo dentro de la oferta nacional.

"Esto no es una conversación menor", indicó Duarte, al insistir en que todas las modalidades de alojamiento deben operar bajo las mismas reglas para brindar garantías en materia de seguridad, convivencia y calidad del servicio.

Asimismo, recordó que buena parte de los establecimientos de alojamiento formal en Colombia corresponden a pequeñas empresas y negocios familiares que realizan inversiones para cumplir con las exigencias legales. Por ello, reiteró que estos empresarios reclaman "unas reglas equilibradas, una cancha de juego que empiece a nivelarse".

Finalmente, el dirigente hizo un llamado al Gobierno nacional para que continúe con el trámite del decreto, teniendo en cuenta que el documento ya fue publicado para comentarios y ha sido objeto de mesas de trabajo con los diferentes actores del sector.