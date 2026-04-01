Dónde hospedarse en Orlando según su presupuesto: desde apartamentos familiares a hoteles de lujo

Orlando es uno de los destinos turísticos más visitados de Estados Unidos y su infraestructura hotelera refleja esa condición. La ciudad cuenta con más de 500 opciones de alojamiento, una oferta que va desde hoteles económicos y suites familiares hasta resorts de lujo con servicios exclusivos. Esta diversidad permite que los viajeros —incluidos los colombianos que visitan la ciudad atraídos por los parques temáticos y las experiencias de entretenimiento— encuentren alternativas adaptadas a su presupuesto, al tamaño del grupo y al tipo de viaje que planean.

Según Leo Salazar, gerente de relaciones públicas de Visit Orlando, esa variedad es precisamente una de las grandes ventajas del destino: “En Orlando tenemos hoteles para todo tipo de presupuesto. Si alguien necesita un hotel más económico, lo puede encontrar. Pero también hay casas vacacionales, suites con cocina o experiencias de lujo con spa, restaurantes y servicio completo”, explica.

Hoteles con suites: una alternativa práctica para ahorrar

Una de las opciones más buscadas por las familias que visitan Orlando son los hoteles con suites tipo apartamento, que permiten combinar comodidad con un presupuesto moderado.

Un ejemplo es Meliá Orlando Celebration, ubicado cerca de los principales parques temáticos. La propiedad cuenta con 272 habitaciones, entre ellas suites amplias que incluyen cocina, comedor y sala de estar, lo que permite a los huéspedes preparar algunas comidas y reducir gastos durante el viaje. Este tipo de alojamiento resulta especialmente útil para quienes planean pasar la mayor parte del día en los parques y necesitan un lugar cómodo para descansar al final de la jornada.

Además de las suites, el hotel ofrece servicios complementarios como piscina, gimnasio, clases de yoga y programas de bienestar. También cuenta con una oferta gastronómica propia, encabezada por el restaurante The Wilson, que combina cocina internacional con técnicas contemporáneas.



Hotel Meliá Orlando Celebration

La propiedad organiza actividades y eventos durante todo el año, y dispone de servicios adicionales como transporte hacia los parques y venta de entradas. Su propuesta está orientada a quienes buscan comodidad, ubicación estratégica y servicios completos sin llegar a los precios de los resorts de lujo.



Casas y apartamentos: la opción ideal para grupos grandes

Otra tendencia creciente en Orlando son los alojamientos vacacionales dentro de grandes complejos turísticos, que ofrecen espacios amplios para familias numerosas o grupos multigeneracionales. En el Evermore Orlando Resort, por ejemplo, los visitantes pueden encontrar desde apartamentos de cuatro habitaciones hasta casas con entre cinco y once dormitorios, pensadas para grupos grandes que desean compartir el mismo espacio durante el viaje.

Según explicó Laura Solís, coordinadora de ingresos del resort, estas propiedades están diseñadas para ofrecer comodidad tanto a adultos como a niños.

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“Las unidades están pensadas para que todos tengan su espacio. Hay áreas de entretenimiento, juegos para niños, piscinas privadas y zonas comunes donde las familias pueden reunirse”, señaló.

Las casas más grandes incluyen elementos poco habituales en un alojamiento tradicional, como salas de juegos tipo arcade, toboganes, mesas de billar, televisores en exteriores y zonas de parrilla, lo que permite que las actividades familiares continúen incluso cuando no se está visitando los parques temáticos.

Casa del complejo Evermore

En términos de precios, los apartamentos familiares pueden costar aproximadamente entre 500 y 1.000 dólares por noche, dependiendo de la temporada y la vista del alojamiento. Por su parte, las casas de gran tamaño —como las de once habitaciones— pueden oscilar entre 1.200 y 1.600 dólares por noche, aunque el valor se cobra por unidad y no por persona, lo que puede resultar conveniente cuando viajan grupos grandes. El complejo también ofrece restaurantes temáticos, piscinas, spa y actividades para huéspedes, como conciertos dentro del resort.



Resorts de lujo con experiencias exclusivas

Para quienes buscan una experiencia más sofisticada, Orlando también cuenta con hoteles de lujo que combinan alojamiento, gastronomía y entretenimiento dentro de un mismo complejo.

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Uno de los desarrollos más recientes es Conrad Orlando, el primer hotel de esta marca de lujo de Hilton en la ciudad. El establecimiento forma parte del megaproyecto Evermore Orlando Resort y cuenta con 433 habitaciones, spa con jardines de hidroterapia y un campo de golf de 18 hoyos diseñado por el legendario golfista Jack Nicklaus.

Uno de los elementos más llamativos del resort es una laguna artificial de más de tres hectáreas con tecnología Crystal Lagoons, que crea una experiencia similar a la de una playa en medio de la ciudad.

Hotel Conrad Orlando Foto: prensa Hotel Conrad Orlando

En este espacio los visitantes pueden practicar kayak, paddleboard o disfrutar de cabañas flotantes, mientras que a su alrededor se ubican bares, restaurantes y zonas de descanso. Este tipo de infraestructura busca ofrecer una experiencia de vacaciones completa, incluso sin salir del complejo.

Orlando, un destino adaptable a cada viajero

La diversidad de alojamientos es uno de los factores que explica por qué Orlando sigue siendo uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, con millones de visitantes cada año. Para Salazar, esa variedad permite que cada viajero diseñe su experiencia según sus prioridades.

“Hay familias que prefieren quedarse en casas vacacionales porque pueden cocinar y ahorrar. Otros buscan hoteles con servicios completos, spa y restaurantes. Orlando tiene opciones para todos”, afirma.

En la práctica, eso significa que un visitante puede encontrar desde suites familiares pensadas para optimizar el presupuesto, hasta resorts de lujo con experiencias exclusivas, pasando por casas vacacionales diseñadas para grupos grandes.