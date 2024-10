El nuevo requisito que exigirá Estados Unidos a viajeros desde el 2025

A partir del 7 de mayo de 2025, Estados Unidos exigirá a todos los viajeros que presenten una identificación que cumpla con los estándares del Real ID para poder abordar vuelos comerciales dentro del país.

Esta medida, implementada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y otras agencias federales, será un requisito indispensable para pasar los controles de seguridad en los aeropuertos.

Qué es el Real ID

El Real ID Act, aprobado por el Congreso en 2005, establece normas mínimas de seguridad para las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por los estados.

A partir de la fecha mencionada, solo se aceptarán licencias que lleven la marca de cumplimiento del REAL ID, representada por una estrella en la parte superior de la tarjeta, o documentos alternativos válidos como pasaportes o licencias de conducir mejoradas (EDL).

Real ID, nuevo requisito desde 2025 en EE. UU. Foto: DHS

Estas últimas, emitidas por estados como Washington, Michigan, Minnesota, Nueva York y Vermont, también serán aceptadas, aunque no todas llevan el símbolo de la estrella.

Cómo ibtener el Real ID

Para obtener una identificación compatible con Real ID, los ciudadanos deberán presentar varios documentos en su oficina local de licencias, incluyendo pruebas de su nombre completo, fecha de nacimiento, número de Seguro Social, dos pruebas de dirección y su estatus migratorio legal en el país.

Dado que los requisitos pueden variar ligeramente según el estado, se recomienda a los viajeros que verifiquen los detalles en el sitio web de la agencia de licencias correspondiente antes de iniciar el proceso.

Los viajeros que no cuenten con una identificación REAL ID o un documento alternativo aprobado, como un pasaporte, no podrán pasar los controles de seguridad de la TSA y, por lo tanto, no podrán abordar sus vuelos.

Es importante señalar que este requisito aplica únicamente para vuelos nacionales y no afecta los viajes internacionales, donde el pasaporte sigue siendo el documento necesario.