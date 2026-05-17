El paraíso astronómico oculto en Colombia: un desierto iluminado por las estrellas

Los planes en la naturaleza se han convertido en un refugio necesario para las personas, pues caminar entre paisajes abiertos, respirar aire puro y desconectarse del ruido cotidiano no solo mejora la salud física, sino que también renueva la mente.

Estos espacios permiten reconectar con lo esencial, despertar los sentidos y redescubrir la capacidad de asombro. Y cuando cae la noche, algunos de estos lugares revelan uno de los espectáculos más fascinantes, el cielo estrellado en su máxima expresión.

En Colombia existe un rincón poco conocido donde el universo parece estar más cerca que nunca. Allí, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades, el cielo nocturno se convierte en un lienzo que es salpicado por miles de estrellas brillantes.



El paraíso astronómico oculto en Colombia

Este lugar único se encuentra en el desierto de Jutua, en Tipacoque, Boyacá, un destino que cuenta con el aire nocturno y un paisaje terrestre igualmente sorprendente.

Cada noche, este lugar ofrece un espectáculo natural que cautiva incluso a los viajeros más experimentados. "Las constelaciones se dibujan con claridad, la Vía Láctea atraviesa el firmamento como un río luminoso, y no es raro presenciar estrellas fugaces cruzando el cielo en segundos que parecen eternos".



Este destino es ideal para quienes buscan experiencias de astroturismo o simplemente desean contemplar el universo en silencio.

La sensación también es múltiple, pues la inmensidad y conexión con el cosmos transforma por completo la experiencia. Algunos visitantes mencionan que "no es solo observar el cielo, se sienten parte de él".

Caminata corta por el desierto

La caminata corta por este desierto es una experiencia inmersiva en un entorno árido pero lleno de vida. Desde el inicio, el visitante se adentra en extensas áreas de arena dorada bajo un sol intenso y un cielo despejado.

Publicidad

A lo largo del recorrido aparece un cactario natural, donde cactus de múltiples formas y tamaños, muchos de ellos endémicos, "emergen como esculturas vivas adaptadas a condiciones extremas".

Pero no solo la flora sorprende. Este tipo de ecosistema alberga fauna como aves que sobrevuelan el paisaje, pequeños mamíferos se ocultan entre las dunas.

Cuando llega la noche, la experiencia cambia. El calor del día da pasa a un ambiente fresco y silencioso, y el cielo se transforma en el mayor espectáculo del lugar. Sin interferencias de luz, las estrellas están en su máximo esplendor, permitiendo una conexión con el universo.