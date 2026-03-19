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Blu Radio  / Turismo  / Esta es una de las calles más fotografiadas de Antioquia: un museo a cielo abierto cerca de Medellín

Esta es una de las calles más fotografiadas de Antioquia: un museo a cielo abierto cerca de Medellín

Sus fachadas están intervenidas con coloridos mosaicos en una iniciativa que nació hace más de 20 años con la idea de recuperar el espacio público.

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