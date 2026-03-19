Esta es una de las calles más fotografiadas de Antioquia: un museo a cielo abierto cerca de Medellín

Ubicada en el corazón de El Carmen de Viboral, la conocida “Calle de la Cerámica” se ha convertido en uno de los destinos más fotografiados de Antioquia. Este corredor urbano, a menos de una hora de Medellín, destaca por su propuesta artística que mezcla tradición, identidad y turismo cultural.



¿Dónde queda la Calle de la Cerámica?

La calle, situada en la carrera 31 entre calles 28 y 30, funciona como un verdadero museo a cielo abierto. Sus fachadas están intervenidas con coloridos mosaicos en cerámica que representan elementos cotidianos, naturales y culturales del municipio, convirtiéndola en un atractivo visual único en el Oriente antioqueño.

El proyecto nació a mediados de los años 2000 como una iniciativa para recuperar el espacio público a través del arte. Bajo la dirección del artista José Ignacio Vélez, se buscó exaltar la tradición ceramista de la región y transformar la calle en un símbolo de memoria e identidad local.

Cada pieza que compone los murales cuenta una historia. Flores, hojas, utensilios y fragmentos literarios hacen parte de las obras que adornan las viviendas, muchas de ellas con referencias al escritor José Manuel Arango, una de las figuras culturales más importantes del municipio.

De acuerdo con el portal turístico Antioquia Es Mágica, el recorrido por este lugar es “realmente mágico”. Allí es posible apreciar mosaicos hechos con recortes de piezas cerámicas que adornan tanto las fachadas de las casas como los locales comerciales, consolidando una experiencia visual que combina arte y cotidianidad.



Dentro del recorrido, uno de los puntos imperdibles es el llamado Paseo del Ángel, un espacio que se ha convertido en parada obligada para los visitantes. Este rincón es ideal para llevarse un recuerdo fotográfico y reforzar la experiencia cultural que ofrece la calle.

Cabe resaltar, además, que este lugar, que también dinamiza la economía local, es un homenaje a la esencia de este municipio del Oriente de Antioquia, pues El Carmen de Viboral es reconocido como la cuna de la cerámica artesanal en el departamento, y esta calle resume ese legado que ha pasado de generación en generación.