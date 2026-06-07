Famosa piscina natural se esconde entre 2 municipios del Oriente antioqueño: tiene nombre misterioso

Entre las montañas y bosques del Oriente antioqueño se encuentra uno de los destinos naturales más llamativos de la región. Se trata de La Oscura, una piscina natural de aguas cristalinas que sorprende a los visitantes por sus colores intensos y el entorno selvático que la rodea.

Este atractivo turístico está ubicado en el sector conocido como Las Arañas, una zona compartida entre los municipios de San Rafael y Guatapé. Gracias a su belleza natural, el lugar se ha convertido en uno de los puntos más visitados por quienes buscan planes ecológicos cerca de Medellín.

La Oscura debe su nombre al contraste que generan las grandes rocas, la profundidad de algunas áreas y la sombra proyectada por la abundante vegetación. Sin embargo, lejos de ser un sitio sombrío, sus aguas destacan por una transparencia que permite observar con facilidad el fondo del charco, e incluso, algunos peces pequeño que nadan en compañía de quienes visitan el sitio.

Los viajeros que llegan hasta este paraíso natural suelen quedar impresionados por los tonos verdes y azulados que adquiere el agua. Estas características han llevado a que muchos lo describan como una de las piscinas naturales más hermosas de Antioquia.



El charco forma parte del corredor turístico de Las Arañas, un territorio reconocido por albergar múltiples pozos naturales, quebradas y senderos rodeados de bosque húmedo tropical. La riqueza hídrica de esta zona convierte a San Rafael en uno de los principales destinos de naturaleza del departamento.

Agua cristalina y experiencia de senderismo

Además de disfrutar de un baño refrescante, los visitantes aprovechan el recorrido para practicar senderismo, tomar fotografías y conectarse con la biodiversidad característica del Oriente antioqueño. El paisaje ofrece escenarios ideales para quienes buscan escapar del ruido de las ciudades.

¿Cómo llegar a charco La Oscura en San Rafael, Antioquia?

Llegar a La Oscura es relativamente sencillo. Desde Medellín se puede tomar la vía hacia Guatapé y continuar por la carretera que conduce a San Rafael. Durante el trayecto, los viajeros encuentran varios puntos naturales que complementan la experiencia turística.

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La creciente popularidad de este charco ha impulsado el turismo ecológico en la región, especialmente en el municipio de San Rafael, reconocido por su riqueza hídrica. Sin embargo, las autoridades y comunidades locales insisten en la importancia de conservar el entorno, evitando dejar residuos en la zona y respetando los recursos naturales del sector.

San Rafael es reconocido por sus ríos, cascadas y charcos de agua limpia, pero La Oscura se ha ganado un lugar especial entre los turistas gracias a su aspecto único y a la tranquilidad que ofrece. Su combinación de naturaleza, paisajes y aguas cristalinas lo convierten en un destino imperdible para quienes recorren Antioquia.

Para quienes buscan una experiencia diferente en el Oriente antioqueño, esta famosa piscina natural representa una alternativa ideal. Su ubicación entre los dos mencionados municipios, además de su enigmático nombre y la belleza de sus aguas la han convertido en uno de los tesoros naturales más llamativos de la subregión.