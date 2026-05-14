Hinchas de River Plate podrán pasar una noche con Gonzalo Montiel en el Monumental

Los fanáticos de River Plate tendrán la posibilidad de vivir una experiencia histórica junto a Gonzalo Montiel en el estadio Mâs Monumental. Por primera vez, dos hinchas podrán pasar una noche dentro del recinto más grande de Sudamérica, alojándose en una suite privada con vista al campo de juego el próximo 29 de mayo.

La actividad estará encabezada por el campeón del mundo con la Selección Argentina, recordado por convertir el penal decisivo en la final del Mundial de Qatar 2022. Además de dormir en el Monumental, otros aficionados podrán participar en una tanda de penales junto al exjugador de River Plate y recorrer espacios exclusivos del estadio.

Gonzalo Montiel compartirá una tanda de penales con aficionados

La experiencia incluirá acceso a sectores habitualmente restringidos al público, como los vestuarios, el túnel de salida y el terreno de juego. Los asistentes también podrán patear penales junto a Gonzalo Montiel, en una dinámica que busca acercar a los hinchas al ambiente profesional del fútbol argentino.

“El fútbol ha marcado mi vida y es un honor tener la oportunidad de abrir las puertas a los fanáticos”, expresó Montiel sobre esta iniciativa que reunirá a seguidores de River Plate y de la Selección Argentina.



Turismo deportivo y pasión por River Plate

La propuesta se desarrolla en un contexto de crecimiento del turismo deportivo y de las experiencias ligadas al fútbol. Según datos difundidos por Airbnb, gran parte de las búsquedas de viajes están relacionadas con eventos masivos y deportivos, mientras que en Argentina el fútbol continúa siendo una de las principales motivaciones culturales para turistas y aficionados.

La estadía dentro del Monumental incluirá también una cena al borde del campo y un desayuno tradicional argentino con mate y productos locales. Habrá un único cupo para dormir en el estadio, destinado a una persona y un acompañante, mientras que otros 11 participantes podrán acceder a la experiencia de penales.