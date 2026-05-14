En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Selección Colombia
Iván Cepeda
Temblor en Colombia
Trump - Xi Jinping
Clan del Golfo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Hinchas de River Plate podrán pasar una noche con Gonzalo Montiel en el Monumental

Hinchas de River Plate podrán pasar una noche con Gonzalo Montiel en el Monumental

Esta experiencia solo la podrán tener pocas personas y es para acercar a los hinchas aún más con la institución, en especial con uno de los grandes referentes del equipo.

Gonzalo Montiel
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 14 de may, 2026

Los fanáticos de River Plate tendrán la posibilidad de vivir una experiencia histórica junto a Gonzalo Montiel en el estadio Mâs Monumental. Por primera vez, dos hinchas podrán pasar una noche dentro del recinto más grande de Sudamérica, alojándose en una suite privada con vista al campo de juego el próximo 29 de mayo.

La actividad estará encabezada por el campeón del mundo con la Selección Argentina, recordado por convertir el penal decisivo en la final del Mundial de Qatar 2022. Además de dormir en el Monumental, otros aficionados podrán participar en una tanda de penales junto al exjugador de River Plate y recorrer espacios exclusivos del estadio.

Estadio Más Monumental.jpg

Gonzalo Montiel compartirá una tanda de penales con aficionados

La experiencia incluirá acceso a sectores habitualmente restringidos al público, como los vestuarios, el túnel de salida y el terreno de juego. Los asistentes también podrán patear penales junto a Gonzalo Montiel, en una dinámica que busca acercar a los hinchas al ambiente profesional del fútbol argentino.

“El fútbol ha marcado mi vida y es un honor tener la oportunidad de abrir las puertas a los fanáticos”, expresó Montiel sobre esta iniciativa que reunirá a seguidores de River Plate y de la Selección Argentina.

Gonzalo Montiel _AFP.jpg

Turismo deportivo y pasión por River Plate

La propuesta se desarrolla en un contexto de crecimiento del turismo deportivo y de las experiencias ligadas al fútbol. Según datos difundidos por Airbnb, gran parte de las búsquedas de viajes están relacionadas con eventos masivos y deportivos, mientras que en Argentina el fútbol continúa siendo una de las principales motivaciones culturales para turistas y aficionados.

La estadía dentro del Monumental incluirá también una cena al borde del campo y un desayuno tradicional argentino con mate y productos locales. Habrá un único cupo para dormir en el estadio, destinado a una persona y un acompañante, mientras que otros 11 participantes podrán acceder a la experiencia de penales.

Puerto Madero, Buenos Aires.jpg

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

River Plate

Argentina

Airbnb

Publicidad

Publicidad

Publicidad