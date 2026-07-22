Hotelera española Meliá pone fin a sus operaciones en Cuba a partir de este viernes

La cadena hotelera española Meliá dejará de operar en Cuba a partir del próximo 24 de julio, tras decidir el cierre de todas las actividades que desarrolla en la isla debido a las crecientes complicaciones operativas, legales, económicas y financieras derivadas del embargo impuesto por Estados Unidos.

La empresa informó este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su filial portuguesa, Ilha Bela Gestão e Turismo, encargada de administrar los hoteles bajo contrato de gestión en Cuba, finalizará la prestación de servicios en los 34 establecimientos que tenía bajo su operación.

Meliá atribuye la decisión a la falta de estabilidad para operar

De acuerdo con la comunicación remitida al regulador bursátil español, la compañía considera que las condiciones actuales en Cuba hacen inviable mantener una actividad con un nivel mínimo de estabilidad. Entre los factores que motivaron la decisión figuran las dificultades persistentes de carácter operativo, legal y financiero, agravadas por las restricciones derivadas del embargo estadounidense.

Cuba Foto: AFP

El retiro de Meliá no solo implica el cierre de la gestión hotelera, sino también la suspensión del uso de sus marcas en el país, la finalización de los servicios de recepción de turistas y el cese de las operaciones relacionadas con la cadena de suministro que abastecía a los establecimientos.



La empresa evalúa el impacto económico

Meliá explicó que actualmente analiza las consecuencias financieras de esta medida, incluida una posible revisión del valor contable de los activos vinculados a su negocio en Cuba. Los detalles de ese impacto serán dados a conocer cuando presente los resultados financieros correspondientes al primer semestre del año.

La compañía añadió que su filial portuguesa trabaja para llevar a cabo una transición organizada, con el objetivo de reducir al máximo las afectaciones para empleados, proveedores y clientes.

El cierre se venía anticipando desde mayo

La salida total de Cuba ocurre después de que la hotelera anunciara el pasado 7 de mayo que ya había suspendido aproximadamente la mitad de su capacidad operativa en la isla debido a las dificultades generadas por el embargo comercial de Estados Unidos.

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En ese momento, Meliá contaba con una cartera de 34 hoteles y 14.053 habitaciones, además de dos nuevos proyectos cuya apertura estaba prevista inicialmente para este año. Sin embargo, varios establecimientos ya permanecían cerrados.

Según la empresa, durante el primer trimestre de 2026 sus hoteles en Cuba operaron, en promedio, apenas el 60 % de los días del período. La situación se complicó aún más por los problemas para acceder al combustible, una dificultad que se sumó a las restricciones comerciales y terminó afectando de forma importante la actividad turística.

Ocupación muy por debajo del promedio

Los resultados del primer trimestre reflejaron el deterioro del negocio en la isla. La ocupación hotelera de Meliá en Cuba se ubicó en 34,1 %, lo que representó una caída de 6,5 puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior.

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Ese desempeño estuvo muy por debajo del promedio registrado por el resto de la cartera internacional de la compañía, donde la ocupación alcanzó el 58,8 %, con un incremento de 1,7 puntos porcentuales respecto al año anterior.