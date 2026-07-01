Trump asegura que Cuba se está acercando a la órbita de Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles que Cuba se “está acercando” a la órbita de Estados Unidos, casi un mes después de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. impusiera una nueva ronda de sanciones contra la cúpula política de la isla.

“Cuba, después de muchas, muchísimas décadas, se está acercando a nosotros”, dijo el mandatario estadounidense en la ceremonia de inauguración del nuevo edificio de la Biblioteca Presidencial de Theodore Roosevelt en Medora (Dakota del Norte).

Las palabras del mandatario se dan tras una serie de sanciones impuestas por EE. UU. contra compañías que prestan servicios en la isla el mes pasado.

La Casa Blanca ha continuado dando una vuelta de tuerca por ahogar a La Habana. Al actual bloqueo de crudo se suman recientes medidas decretadas por el republicano contra entidades extranjeras que operen en sectores vitales de energía, defensa, minería y servicios financieros en la nación caribeña.



Además, el Ejecutivo informó este miércoles sobre la detención de un supuesto "agente subversivo" cubano que espera junto a su esposa e hijo el fin de los procedimientos para su expulsión del país norteamericano.

Carlos Antonio Lloga Domínguez pasó "más de una década trabajando como agente subversivo extranjero" para el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), calificada por EE. UU. como "la principal organización fachada de influencia e inteligencia del régimen comunista cubano" en su territorio, según informó el Departamento de Estado.

En su discurso, en el que enumeró las proezas de Roosevelt, Trump destacó la labor hecha por su Gobierno en Venezuela e Irán.