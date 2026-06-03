J Balvin encabezará uno de los festivales de música más importantes de Curazao, ¿cuándo es?

J Balvin volverá a ser protagonista en uno de los escenarios musicales más importantes del Caribe. El artista colombiano fue confirmado como una de las principales figuras del Curaçao North Sea Jazz Festival 2026, un evento que cada año reúne a reconocidos exponentes de la música internacional y atrae a miles de visitantes de distintas partes del mundo.

La presentación del intérprete de éxitos como 'Mi Gente', 'Ay Vamos' y 'Ginza' está programada para el próximo 5 de septiembre, durante la jornada de cierre del festival, que se realizará entre el 3 y el 5 de septiembre en la isla de Curazao.

La participación del colombiano se suma a una programación que combinará géneros como el jazz, reggae, salsa, música urbana y pop, consolidando una vez más al festival como uno de los encuentros musicales más destacados de la región.

J Balvin lidera una cartelera con estrellas internacionales

El anuncio de J Balvin se convirtió en uno de los más destacados de la edición 2026. Su presencia confirma el alcance global de la música latina y el lugar que han ganado los artistas urbanos en festivales históricamente dominados por leyendas de diversos géneros musicales.



J Balvin // Foto: suministrada

Durante su carrera, el cantante paisa ha vendido más de 35 millones de discos y ha llevado el reguetón a algunos de los escenarios más importantes del mundo, incluyendo festivales de gran reconocimiento como Coachella, Lollapalooza y Tomorrowland.

Además de J Balvin, el cartel contará con artistas de gran trayectoria internacional como:



Stephen Marley, heredero del legado musical de Bob Marley.

Branford Marsalis, uno de los saxofonistas más reconocidos del jazz contemporáneo.

Dianne Reeves, ganadora de múltiples premios Grammy.

PJ Morton, cantante, compositor y productor estadounidense.

Gente de Zona, referentes de la música urbana cubana.

Rubén Blades, ícono de la salsa y la música latinoamericana.

La variedad de artistas refleja la apuesta del festival por reunir diferentes generaciones, estilos y culturas en un mismo escenario.

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Más allá de los conciertos, el Curaçao North Sea Jazz Festival se ha convertido en una de las principales estrategias de promoción internacional de la isla. Desde su creación, el evento ha impulsado la llegada de turistas atraídos por una experiencia que combina entretenimiento, cultura y naturaleza.

Curazao, la isla que lo tiene todo: playas, historia y naturaleza// Foto: Pexels

Curazao ofrece más de 35 playas, reconocidos sitios de buceo y una amplia mezcla cultural resultado de la influencia de más de 50 comunidades que conviven en la isla. Su capital, Willemstad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es uno de los principales puntos de interés para los visitantes gracias a su arquitectura colorida, su arte urbano y su creciente oferta gastronómica.

A lo largo de los años, el festival ha contado con la participación de figuras de talla mundial como Stevie Wonder, Bruno Mars, Prince, Carlos Santana, Marc Anthony, Juan Luis Guerra, Maluma y Ricky Martin, consolidándose como una de las citas musicales más importantes del Caribe.

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Con la llegada de J Balvin en 2026, el evento suma una nueva estrella a su historia y refuerza el papel de la música latina como protagonista en los escenarios internacionales más prestigiosos.