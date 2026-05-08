J Balvin hará parte de la ceremonia inaugural en México del Mundial 2026 //

A través de su cuenta de Instagram, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó los artistas que harán parte de la inauguración del Mundial en cada uno de los países (Estados Unidos, México y Canadá), sorprendiendo que en la nación azteca habrá presencia colombiana con J Balvin a la cabeza del show, al lado de otros artistas latinos.

"México dará inicio a una Ceremonia Inaugural sin precedentes, en una celebración llena de sonido, color y significado. Será la primera nota de un torneo que resonará en 🇨🇦 Canadá, 🇲🇽 México y 🇺🇸 Estados Unidos, unidos por una pasión compartida por el fútbol que conecta a millones de personas en todo el planeta", dijo. Siendo así, el colombiana estará en el primer partido del Mundial del 11 de junio en el mítico estadio Azteca.

J Balvin // Foto: AFP

Al lado de Balvin habrá cuota latina: Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, quienes se presentarán en el Estadio Ciudad de México, siendo parte del inicio de la fiesta que tendrá una duración de casi mes y medio en estos tres países.

"Tras el inicio en Ciudad de México y continuando los días siguientes en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias reunirán música, cultura y fútbol de una manera que refleja tanto la identidad de cada nación como la unidad que define a este torneo. Una forma poderosa de dar comienzo a una verdadera celebración global", añadió Infantino.



Otra gran noticia para J Balvin en este 2026 en donde se ha rodeado de grandes noticias en medio de una gira que tuvo por las principales ciudades de Colombia y, además, el estreno de Omerta, su EP al lado de Ryan Castro y otros logros que se han dado en este año para el artista colombiano.