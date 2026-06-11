La curiosa experiencia que viven los viajeros en el Mundial, según estudio

Los grandes eventos deportivos, como la Copa Mundial de la FIFA, continúan consolidándose como una de las principales motivaciones para viajar. Sin embargo, un reciente estudio revela que para los colombianos la experiencia va mucho más allá de asistir a un partido o presenciar una competencia. La tendencia actual muestra que los viajeros aprovechan estos desplazamientos para conocer nuevos destinos, descubrir su oferta cultural y disfrutar de experiencias gastronómicas que complementan su pasión por el deporte.

De acuerdo con una encuesta realizada por Booking.com sobre viajes deportivos en Latinoamérica, el 58 % de los colombianos que viajan motivados por eventos deportivos también dedica tiempo a explorar otros atractivos turísticos del lugar que visitan. Asimismo, el 47 % se identifica como un viajero que, además de asistir al encuentro deportivo, busca conocer la ciudad, recorrer sus sitios emblemáticos y acercarse a la cultura local.

Los resultados evidencian una transformación en los hábitos de viaje. Hoy, el evento deportivo funciona como el punto de partida para una experiencia mucho más amplia, donde el destino adquiere una relevancia similar a la del espectáculo deportivo.

Mundial 2026 Foto: AFP

El Mundial impulsa una nueva forma de viajar

La expectativa que generan torneos de talla internacional como el Mundial de Fútbol impulsa a miles de aficionados a planear viajes con meses de anticipación. Sin embargo, la investigación destaca que los viajeros colombianos no se conforman únicamente con asistir a los partidos.



Según explicó Luiz Cegato, gerente de Comunicaciones para América Latina en Booking.com, esta tendencia responde a un interés creciente por aprovechar al máximo cada desplazamiento.

“La encuesta muestra que los viajes motivados por eventos deportivos se están convirtiendo en una oportunidad para vivir el destino de manera integral. Los colombianos no solo quieren estar presentes en el estadio o en la competencia, sino también conocer la gastronomía, los atractivos turísticos y la cultura local, aprovechando al máximo cada viaje”, señaló Cegato.