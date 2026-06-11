Colombia inicia su aventura mundialista con entrenamiento abierto en Guadalajara

La Selección Colombia entrenó este jueves por primera ocasión en su campamento base de la sede de Guadalajara, donde preparan el partido contra Uzbekistán, con el que debutarán en el Mundial en la Ciudad de México.

El equipo del seleccionador argentino Néstor Lorenzo comenzó su séptima aventura con un entrenamiento ligero, el cual fue abierto al público y a la prensa, después de su llegada el pasado miércoles.

Los jugadores de Colombia trabajaron en la definición, hicieron fútbol en espacios reducidos, y cerraron con un interescuadras en una mañana lluviosa.

Al entrenamiento asistieron 150 niñas, niños y adolescentes de asociaciones de asistencia social y 50 más de colonias vulnerables que fueron invitados por la FIFA y el consulado colombiano en Guadalajara para propiciar la cercanía y simpatía con el conjunto sudamericano.



Entrenamiento de Colombia en el Mundial // Foto: AFP

Algunos de los pequeños participaron en una 'cascarita' con el asistente técnico del equipo, Amaranto Pérez.

Acompañados de sus familias, las niñas y niños no dejaron de alentar y aplaudir a la selección durante el entrenamiento, un buen ánimo que contagiaron a los jugadores, quienes juguetearon y rieron durante buena parte de la sesión.

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Los seleccionados convivieron con la afición; les firmaron camisetas y banderas de su país.

El conjunto colombiano entrenará en esta sede hasta el 15 junio, para luego viajar a la Ciudad de México, un día antes de su debut.

Luego de enfrentar a Uzbekistán, Colombia se medirá con República Democrática del Congo el día 23, en Guadalajara, y finalizarán la fase de grupos contra Portugal, el 27, en Miami.

🎥 Primer entrenamiento en México. ☑️⚽



'La Sele' en modo Copa Mundial 2026. 🪄🔜🏆#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/8VIInKvYmN — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 11, 2026