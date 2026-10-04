Más de 100.000 visitantes arribarán vía área durante la semana receso a Cartagena

Con más de 102.000 visitantes, solo vía aérea, Cartagena sin duda será uno de los destinos turísticos más apetecidos del país durante la semana de receso escolar.

La Heroica recibe desde este domingo 4 de octubre y hasta el próximo martes 13 de octubre: 88.334 viajeros nacionales y 14.122 visitantes internacionales.

Publicidad

Según cifras de la Corporación de Turismo, aportadas por el gremio hotelero, la ciudad proyecta una ocupación hotelera promedio del 65,6 %. “La semana de receso escolar representa una oportunidad muy importante para Cartagena, no solo por el número de visitantes que esperamos recibir, sino por todo lo que este movimiento turístico significa para nuestra economía y para quienes hacen parte de la cadena de valor del sector”, explicó Liliana Rodríguez, presidenta de la Corporación de Turismo de Cartagena.

Por su parte, la Capitanía de Puerto dio a conocer que durante esta semana de receso se proyecta la movilización de 80.000 personas hacia la zona insular de Cartagena desde los 7 muelles autorizados para el embarque y desembarque de pasajeros.



Atardecer en Cartagena. Blu Radio.

Asimismo, explicaron que reforzarán los controles en cada uno de esos puertos, pero en especial en los que no están autorizados para esta actividad.

Publicidad

“Durante esta temporada, desde la Capitanía se fortalecerán las acciones de inspección, vigilancia y control, con especial atención a las condiciones de seguridad de las embarcaciones, documentación, capacidad autorizada, elementos de seguridad y cumplimiento de las disposiciones para el transporte de pasajeros”, sostuvo el capitán de Puerto de Cartagena, capitán de navío Alberto Buelvas.

En la ciudad, los muelles autorizados para esta operación son: Muelle La Bodeguita, Muelle de Madera Pegasos, Club Náutico, Club de Pesca, Marina Rosales, Marina Santa Cruz y Marina Náutica Integral.

Publicidad

¿Qué hacer durante estos días en Cartagena?

Visitar el Aviario Nacional de Colombia, que este año celebra su aniversario número 10. Ubicado en la vía a Barú, son casi ocho hectáreas dedicadas a la educación ambiental, el bienestar animal, la investigación y la protección de algunas de las especies más amenazadas del país. Actualmente, el Aviario cuenta con 2.000 aves de 200 especies diferentes, entre nativas y exóticas, ubicadas en 23 ambientes.

Además de las playas, recorrer el centro histórico y disfrutar de la amplia gastronomía local, los visitantes pueden disfrutar de las experiencias de navegación al atardecer (Sunset) y eventos recreativos como las reconocidas Fiestas Blancas. Las autoridades recordaron utilizar exclusivamente los puntos oficiales para garantizar un embarque seguro y supervisado.

Desde el 9 de octubre al 11 de octubre, la ciudad acogerá una nueva edición del Gran Fondo Nairo Quintana Fest, un evento del cicloturismo que integrará a atletas aficionados y deportistas de alto rendimiento.

Publicidad

También, entre el 8 y el 11 de octubre, se llevará a cabo el XIII Festival Internacional de Guitarra – Festiguitarras, un evento que cada año reúne a talentosos maestros de la guitarra nacional e internacional en escenarios del Centro Histórico.