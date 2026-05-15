La ciudad a 25 minutos de Orlando que tendrá nuevos eventos de Disney y experiencias FIFA

Mientras ciudades como Miami y Orlando concentran buena parte del turismo en Florida, otro destino cercano a los parques temáticos prepara una temporada marcada por nuevas atracciones, experiencias inmersivas y eventos vinculados con la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se trata de Kissimmee, ubicada a unos 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando.

Experience Kissimmee anunció una programación especial para el verano de 2026 que incluirá novedades en parques de Walt Disney World Resort, actividades inspiradas en el Mundial y festivales familiares en distintos puntos de la ciudad.



¿Qué novedades tendrá Disney en Kissimmee este verano?

Los cuatro parques temáticos de Walt Disney World Resort tendrán programación especial bajo la temporada denominada 'Cool KIDS’ SUMMER', con actividades previstas entre mayo y septiembre.

En Magic Kingdom se realizará 'Jessie’s Roundup: A Rip-Roarin’ Revue!', una experiencia basada en la franquicia Toy Story que incluirá actividades temáticas para niños.

Por su parte, Disney’s Hollywood Studios incorporará nuevas experiencias relacionadas con Star Wars y Los Muppets. Entre ellas aparece una actualización de Millennium Falcon: Smugglers Run con personajes como Din Djarin y Grogu, además de una nueva versión de Rock ‘n’ Roller Coaster protagonizada por The Muppets.



En EPCOT se habilitarán espacios interactivos liderados por Goofy, mientras que la atracción Soarin’ Across America volverá con una experiencia centrada en paisajes de Estados Unidos.

Además, Disney’s Animal Kingdom sumará una experiencia basada en Bluey y Bingo, personajes de la serie infantil australiana.



¿Cómo llegará el Mundial FIFA 2026 a Florida?

Uno de los anuncios destacados para el verano será la FIFA World Cup 2026 Experience en LEGOLAND, disponible entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

La experiencia estará enfocada en actividades interactivas relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026 e incluirá:



Versiones LEGO de figuras internacionales del fútbol.

Espacios para diseñar uniformes personalizados.

Actividades de habilidad con balón.

Exhibiciones inspiradas en el trofeo del Mundial.

Venta de sets temáticos relacionados con el torneo.

El evento forma parte de las actividades especiales que parques y complejos turísticos de Florida preparan alrededor de la realización de la Copa Mundial de 2026 en Norteamérica.

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¿Qué otros eventos y atracciones tendrá Kissimmee?

Además de las actividades relacionadas con Disney y FIFA, Kissimmee tendrá programación especial en otros parques y centros de entretenimiento.

SeaWorld Orlando anunció un nuevo espectáculo nocturno con drones y fuegos artificiales dentro de Electric Ocean: Summer Nights, además de nuevas experiencias temáticas en Expedition Odyssey.

En Aquatica Orlando regresará AquaGlow, evento nocturno con iluminación neón y actividades acuáticas disponible entre mayo y septiembre.

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También se confirmó una nueva edición del Gatorpalooza Weekend en Gatorland, con música en vivo, actividades familiares y presentaciones especiales.

Por otro lado, Kennedy Space Center Visitor Complex tendrá programación especial relacionada con el aniversario número 250 de Estados Unidos.