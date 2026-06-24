¿No fue al Mundial? Algunos viajes en los cuales también podrá disfrutar de fútbol

Aunque no todos los aficionados podrán estar presentes en el Mundial, la pasión por el fútbol sigue impulsando nuevas formas de viajar. Para muchos colombianos, asistir a un partido en vivo se ha convertido en una experiencia que combina deporte, cultura y turismo, una tendencia conocida como turismo deportivo o turismo de estadios.

Según una encuesta de Booking.com sobre viajes deportivos en América Latina, el 48 % de los viajeros colombianos considera que ver un partido importante en vivo es una experiencia única en la vida. Además, el 49 % asegura que la atmósfera de un estadio no puede replicarse frente al televisor, mientras que el 46% destaca que compartir el encuentro con otros aficionados aumenta la emoción.

Estos resultados muestran que los partidos de fútbol se han convertido en una razón para planear viajes internacionales, no solo para asistir a un encuentro, sino también para conocer ciudades con una fuerte tradición deportiva.

Mundial // Foto: AFP

Madrid, Barcelona y Buenos Aires, grandes destinos de fútbol

Algunos escenarios deportivos se han transformado en atractivos turísticos por sus recorridos, museos y experiencias inmersivas. En Madrid, España, el Santiago Bernabéu ofrece visitas donde los aficionados pueden conocer la historia del Real Madrid, sus espacios emblemáticos y exposiciones interactivas.



En Barcelona, el legado del FC Barcelona convierte a la ciudad en una parada obligada para los amantes del fútbol, mientras que Londres reúne algunos de los estadios más reconocidos del mundo y una amplia oferta de tours deportivos.

Otros destinos como Buenos Aires, donde el fútbol hace parte de la identidad cultural, y Múnich, con sus modernos escenarios deportivos, permiten combinar la pasión por el deporte con gastronomía, historia y experiencias locales.

Césped del estadio Santiago Bernabéu // Foto: X @realmadrid

Mucho más que 90 minutos

El turismo deportivo refleja una nueva forma de viajar: el partido es solo el punto de partida para descubrir un destino. Los viajeros buscan complementar la experiencia con actividades culturales y entretenimiento.

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“Los eventos deportivos generan una conexión emocional muy fuerte y cada vez más viajeros aprovechan estas ocasiones para descubrir nuevos lugares. El viaje deja de ser únicamente para asistir a un partido y se convierte en una experiencia integral que combina deporte, cultura y entretenimiento”, afirmó Luiz Cegato, gerente de Comunicaciones para América Latina en Booking.com.