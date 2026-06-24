Caracol Televisión lidera audiencia del Mundial con más de 34 millones de espectadores

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se ha convertido en uno de los eventos deportivos con mayor alcance en Colombia y, durante las primeras semanas de competencia, Caracol Televisión se consolidó como la principal opción de los espectadores para seguir cada detalle del torneo. Las cifras reportadas por IBOPE reflejan un amplio respaldo de la audiencia tanto en televisión abierta como en plataformas digitales.

De acuerdo con los datos correspondientes a las dos primeras semanas del campeonato, la cobertura de Gol Caracol alcanzó un promedio de share de 64,8 % y un rating de 10,9 %, indicadores que evidencian la preferencia de los televidentes por la señal del canal para disfrutar de la cita futbolística más importante del planeta.

Los registros muestran que más de 34 millones de colombianos han sido alcanzados por la señal de Caracol Televisión durante el desarrollo del certamen. Este comportamiento ratifica el posicionamiento de la compañía en la televisión abierta y fortalece su liderazgo frente a otras alternativas de transmisión.

Según las cifras divulgadas, el canal mantiene una ventaja significativa sobre su principal competidor, alcanzando un favoritismo cercano al 80 %. Este desempeño ha convertido a la edición de 2026 en el Mundial con mayor nivel de audiencia para la compañía en comparación con las últimas seis ediciones del torneo.



El interés de los colombianos por el campeonato también se ha reflejado en los canales digitales. Desde el inicio de la competencia, el pasado 11 de junio, y hasta el 23 de junio, el ecosistema digital de Caracol registró más de 547 millones de visualizaciones.

Dentro de ese resultado, Gol Caracol fue la marca con el mayor aporte al superar los 362 millones de visualizaciones. Los encuentros de la Selección Colombia concentraron una parte importante de la atención de los usuarios, acumulando más de 100 millones de reproducciones en las diferentes plataformas disponibles.

El crecimiento de las audiencias digitales también se vio reflejado en Ditu, plataforma que alcanzó cifras históricas durante el desarrollo del campeonato. Desde el inicio del Mundial, la aplicación acumuló más de 110 millones de reproducciones totales y registró 4,5 millones de horas consumidas por los usuarios.

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Los partidos de Colombia fueron nuevamente los contenidos con mejor desempeño dentro de la plataforma. Cada encuentro de la selección nacional registró un promedio de 2,3 millones de reproducciones, consolidándose como los eventos de mayor impacto para las audiencias digitales durante la competición.

La estrategia de cobertura desplegada por Caracol ha incluido presencia permanente en las tres sedes oficiales del torneo: México, Canadá y Estados Unidos. Desde estos países, el equipo periodístico de Gol Caracol ha desarrollado una programación enfocada en la actualidad de las selecciones participantes, los protagonistas del campeonato y los acontecimientos que rodean a la primera Copa Mundial de la FIFA disputada con la participación de 48 equipos.

La cobertura es liderada por Javier Hernández Bonnet, director de Deportes de Caracol Televisión, junto con un grupo de periodistas, analistas y corresponsales que acompañan diariamente las transmisiones desde los escenarios mundialistas.

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Con los resultados obtenidos durante las primeras semanas del campeonato, Caracol Televisión refuerza su presencia en televisión abierta y plataformas digitales, consolidando una cobertura que ha logrado captar la atención de millones de colombianos durante el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.