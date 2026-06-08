Nueva ruta entre Bogotá y Cúcuta comenzó operaciones con 10 frecuencias semanales

La conectividad aérea entre Bogotá y Cúcuta se fortalece con la entrada en operación de una nueva ruta que contará con 10 frecuencias semanales y una capacidad cercana a las 3.720 sillas por semana. La conexión, operada por JetSmart en alianza con Aeropuertos de Oriente, busca ampliar las opciones de movilidad para los viajeros y fortalecer la integración de Norte de Santander con otras regiones del país.

Con esta nueva operación, los pasajeros que se movilizan desde Cúcuta tendrán mayores posibilidades de conexión, a través de Bogotá, con destinos como Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellín, Montería, Pereira y Santa Marta. De acuerdo con las proyecciones de la compañía, la ruta podría movilizar más de 115.000 pasajeros durante su primer año de funcionamiento.

La puesta en marcha de este trayecto también representa un paso más en la expansión de JetSmart en la capital nortesantandereana. La aerolínea ya opera la ruta entre Cúcuta y Medellín, donde actualmente ofrece nueve frecuencias semanales y registra un factor de ocupación promedio superior al 84 %, con más de 115.000 pasajeros transportados desde el inicio de sus operaciones.

JetSmart // Prensa JetSmart

Mario García, Country Manager de JetSMART en Colombia, señaló que la apertura de la nueva ruta responde al crecimiento de la demanda y al potencial estratégico de la región. “Seguimos avanzando en nuestra misión de conectar regiones con alto potencial y demanda real. Cúcuta es un destino clave dentro de nuestra red, no solo por su dinamismo económico, sino por su relevancia en el intercambio binacional. Con esta nueva ruta, ampliamos las opciones para los viajeros y reforzamos nuestro compromiso con el desarrollo regional”, afirmó.



La nueva ruta se suma a los esfuerzos por fortalecer la conectividad aérea de Norte de Santander, una región considerada estratégica por su actividad comercial, turística y por su cercanía con la frontera colombo-venezolana. La ampliación de la oferta de vuelos busca facilitar el desplazamiento de viajeros por motivos de negocios, turismo y visitas familiares.

Actualmente, la aerolínea conecta 11 destinos nacionales a través de 22 rutas domésticas y opera una flota compuesta por aeronaves Airbus A320neo y A321.